La FG rescata a 5 mujeres que explotadas sexualmente en Cancún

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Realiza cateos en coordinación con la Guardia Nacional y la Marina

La Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ejecutaron dos cateos en bares improvisados y clandestinos en Cancún.

En ambos establecimientos se detectó un esquema de trata de personas con fines de explotación sexual, donde las mujeres eran obligadas a “fichar” con clientes y ofrecer servicios sexuales.

Los cateos se realizaron en un bar improvisado sobre la avenida José López Portillo, colonia Tres Reyes, y en otro ubicado en la Supermanzana 64, Calle 3 Oriente.

Las víctimas, todas de nacionalidad mexicana, eran obligadas a participar en un sistema de consumo controlado:50 pesos por cada vaso compartido con clientes y servicios sexuales con tarifas que iban de 500 a 2,500 pesos, de los cuales el establecimiento retenía el 50% de las ganancias.

En el segundo bar, la mecánica era similar, con consumos de 100 pesos por ficha.

Durante los cateos se encontraron preservativos, registros de consumo y sustancias con características de narcóticos, lo que refuerza la hipótesis de un entramado criminal vinculado tanto a la trata como al narcomenudeo.

La FGE Quintana Roo informó que las mujeres fueron puestas bajo resguardo y recibirán atención psicológica y médica.

Los operativos forman parte de una estrategia más amplia contra la trata de personas en zonas turísticas del sureste mexicano, donde se ha identificado un patrón de bares clandestinos que operan bajo esquemas de prostitución controlada.

Este tipo de rescates se ha vuelto recurrente en Cancún y otros municipios del estado, reflejando la vulnerabilidad de mujeres jóvenes en contextos de turismo y consumo nocturno.

El caso evidencia la persistencia de redes de explotación sexual en Quintana Roo, particularmente en Cancún, donde la demanda turística facilita la operación de estos negocios ilegales. La intervención de fuerzas federales como la Guardia Nacional y Semar busca cerrar espacios de impunidad y enviar un mensaje de coordinación institucional.

Sin embargo, especialistas advierten que además de los cateos, es necesario fortalecer la prevención, la atención integral a víctimas y la persecución judicial de tratantes, para evitar que las mujeres rescatadas vuelvan a ser captadas por otras redes.

La liberación de estas cinco mujeres en Cancún es un paso importante en la lucha contra la trata de personas en Quintana Roo. La coordinación entre Guardia Nacional, Semar y FGE permitió desarticular dos puntos de explotación sexual, pero el reto sigue siendo estructural: garantizar justicia, protección y alternativas de vida para las víctimas, y erradicar un fenómeno que se reproduce en la sombra de la economía turística.

Presentan Cartilla de Derechos de las Mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo (Semujeres) presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres en lengua maya. Con esta iniciativa, Quintana Roo se convierte en el primer estado de México en traducir este documento, lo que representa un acto de justicia social y reconocimiento cultural hacia las comunidades indígenas.

Se destacó que la medida fortalece la igualdad sustantiva y acerca información vital sobre salud, educación, justicia y prevención de la violencia a mujeres que antes enfrentaban barreras de idioma.

Se imprimieron 109 mil cartillas que serán distribuidas en nueve delegaciones y 12 centros libres del estado. La entrega se realiza mediante pláticas, cursos, talleres y audiencias públicas, con el objetivo de que las mujeres mayahablantes puedan defender sus derechos en su lengua materna.

La titular de Semujeres, Esther Burgos Jiménez, subrayó que la cartilla busca eliminar prácticas normalizadas de violencia y abrir espacios de reflexión en las comunidades.

La acción se enmarca en la adhesión de Quintana Roo al Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres, impulsado por el Gobierno de México.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2024), el 70.1% de las mujeres mexicanas de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia, y el 49.7% violencia sexual.

Estos datos refuerzan la urgencia de iniciativas que permitan a las mujeres indígenas acceder a información clara y ejercer sus derechos sin discriminación.

Costos aduaneros se dispararían en 2026

De acuerdo con Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo, las modificaciones previstas en el sistema aduanero nacional podrían generar un aumento de entre 25 y 30% en los costos aduaneros durante 2026.

Este ajuste se vincula con la reforma a la Ley Aduanera, que introduce cambios estructurales en la operación de las aduanas, incluyendo la sustitución de las patentes permanentes por permisos con vigencia de 10 años, sujetos a evaluaciones periódicas.

Empresarios advierten que la medida no solo encarecerá la logística y el comercio exterior, sino que también repercutirá en el bolsillo de los consumidores, al elevar el precio de una amplia gama de productos.

Importadores y exportadores serán los más afectados, ya que deberán absorber mayores costos en trámites y servicios aduanales. El incremento podría trasladarse a los consumidores en forma de productos más caros, especialmente en sectores como alimentos, electrónicos y bienes de consumo masivo.

Según estimaciones del Consejo Empresarial Mexicano del Comercio Exterior (Comce), la reforma podría encarecer productos hasta en un 6% adicional por la burocratización de la cadena de suministro.

Los empresarios de Quintana Roo consideran que la reforma genera incertidumbre y presiona la competitividad de la región, que depende fuertemente del turismo y del comercio exterior. Señalan que el Caribe mexicano, al ser un polo turístico internacional, requiere procesos aduaneros ágiles y transparentes para mantener su atractivo y evitar que los costos adicionales desalienten la inversión.

Advierten que, de no implementarse medidas de mitigación, el 2026 podría ser un año complejo para la economía regional, con tensiones en la cadena de suministro y un posible freno en la recuperación postpandemia.