Cancún.- Cada diciembre, la devoción guadalupana vuelve a llenar las calles de Quintana Roo. Según reportes de años recientes, cerca de 120 mil peregrinos participan en las distintas actividades que se organizan en el estado para honrar a la Virgen de Guadalupe.

El municipio con la mayor afluencia continúa siendo Benito Juárez (Cancún), donde parroquias, familias, gremios y grupos de corredores ofrecen mañanitas, antorchas y recorridos que inician desde días antes del 12 de diciembre.

En municipios como Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco, la participación de guadalupanos también ha aumentado.

Autoridades eclesiásticas señalan que, en la última década, las actividades registraron un crecimiento constante, especialmente en las peregrinaciones de corredores y motociclistas, y en las celebraciones comunitarias.

El obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, destacó que esta tradición “se mantiene porque une, fortalece y recuerda el valor de la fe en tiempos difíciles”, e invita a los fieles a vivir la celebración con respeto, prudencia y sentido comunitario.

Celebración que se transmite de generación en generación

La tradición continúa basándose en actos simples pero significativos: peregrinaciones, velaciones, rosarios, misas, mañanitas y ofrendas, que forman parte de una práctica transmitida de generación en generación.

En distintos puntos del estado, la antorcha guadalupana, las caminatas nocturnas y los rosarios comunitarios siguen convocando a miles de personas que participan para agradecer, pedir por su familia o cumplir una promesa.

Protección Civil y tránsito aseguran que estas actividades se desarrollan con dispositivos especiales de seguridad y acompañamiento para los participantes, con el fin de mantener una celebración ordenada y segura.

La tradición guadalupana en Quintana Roo, lejos de disminuir, se fortalece cada año, consolidándose como una de las expresiones de fe más importantes del estado y que más turismo religioso atrae al Caribe Mexicano.