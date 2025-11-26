QRoo se ubica en segundo lugar nacional en secuestros durante octubre

Con al menos 11 casos registrados

Reporte Nacional del Secuestro 2025, elaborado por la asociación civil Alto al Secuestro

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Quintana Roo enfrenta un repunte preocupante en materia de seguridad. Según el Reporte Nacional del Secuestro 2025, elaborado por la asociación civil Alto al Secuestro y publicado el 20 de noviembre, la entidad se colocó en el segundo lugar a nivel nacional en incidencia de este delito, solo por debajo de Sinaloa, que encabezó la lista con 25 casos.

En el décimo mes del año, Quintana Roo registró 11 secuestros, la cifra más alta en lo que va de 2025. Por su parte, Chihuahua y Sonora ocuparon el tercer lugar con 10 casos cada uno.

Mientras la organización civil reporta un incremento sostenido en secuestros, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene cifras oficiales en cero, lo que genera un contraste significativo entre los datos de la sociedad civil y los registros gubernamentales. Este desfase ha sido señalado por especialistas como un reflejo de la falta de denuncias formales y de la dificultad para tipificar ciertos delitos relacionados con privaciones ilegales de la libertad.

El informe de Alto al Secuestro advierte que, aunque el delito ha disminuido en algunos estados, persiste en entidades con alta actividad del crimen organizado. Quintana Roo, por su condición turística y su creciente población, se ha convertido en un punto vulnerable para la operación de grupos delictivos.

El aumento de secuestros genera preocupación entre empresarios, prestadores de servicios turísticos y habitantes locales, quienes consideran que la inseguridad puede afectar la imagen del destino. Expertos señalan que la falta de coincidencia entre cifras oficiales y las de organizaciones civiles dificulta la implementación de políticas públicas efectivas.

La asociación civil llamó a fortalecer los mecanismos de denuncia y a mejorar la coordinación entre autoridades estatales y federales para atender el problema. En tanto, el gobierno estatal insiste en que los operativos de seguridad han reducido la incidencia de delitos de alto impacto, aunque los datos de la sociedad civil muestran una realidad distinta.

Habrá fotomultas en Cancún

La movilidad en el municipio de Benito Juárez (Cancún) entra en una nueva etapa. El gobierno del estado de Quintana Roo, en coordinación con autoridades municipales, anunció la desaparición de la Policía de Tránsito y la puesta en marcha de un sistema de fotomultas, con el objetivo de reducir la corrupción y modernizar la vigilancia vial.

De acuerdo con información oficial, la medida requiere modificaciones legales que serán enviadas al Congreso del Estado en los próximos días. La transición se realizará de manera gradual, iniando en Cancún como proyecto piloto y posteriormente extendiéndose a otros municipios.

El nuevo esquema se basará en dispositivos electrónicos y cámaras de monitoreo, que registrarán automáticamente las infracciones de tránsito. Con ello se busca eliminar la discrecionalidad de los agentes y garantizar un proceso más transparente en la aplicación de sanciones.

Objetivos principales:

– Erradicar prácticas de corrupción asociadas a la Policía de Tránsito

– Modernizar la movilidad urbana con tecnología de control vial.

– Agilizar el cobro de infracciones mediante sistemas digitales.

– Reducir accidentes y fomentar el respeto a los reglamentos de tránsito.

La decisión ha generado opiniones divididas entre los habitantes de Cancún. Algunos consideran que las fotomultas representan un avance hacia la transparencia y orden vial, mientras que otros temen que el sistema se convierta en un mecanismo recaudatorio sin atender las necesidades de movilidad.

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) será la instancia encargada de coordinar la implementación del nuevo modelo. Autoridades estatales aseguran que este cambio marcará un antes y un después en la forma de gestionar el tránsito en Cancún, con miras a replicarlo en todo el estado.