Mara Lezama entrega otras 16 motocicletas recuperadas

Exhorta a fortalecer la cultura de la denuncia

Anuncia beneficios para víctimas de robo y reconoce la coordinación interinstitucional que permite localizar unidades en tiempo récord

Cancún.- En las instalaciones del C5, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 16 motocicletas recuperadas como parte de las acciones coordinadas para combatir el robo de unidades y reforzar la seguridad para el bienestar de las y los quintanarroenses.

Ante las personas afectadas, la Gobernadora destacó que antes la recuperación de vehículos era casi imposible y un tormento para las víctimas. Eso se terminó; hoy es una realidad gracias al trabajo conjunto entre la Policía Estatal, las corporaciones municipales y la Fiscalía General del Estado.

“Hoy estamos aquí en el C5 y quiero que vean lo que significa trabajar juntas y juntos para cuidar a las familias de Quintana Roo. Hoy entregamos 16 unidades recuperadas gracias a la gran coordinación de la policía estatal, las policías municipales y la Fiscalía General del Estado”, afirmó.

Mara Lezama informó que en las últimas semanas ya fueron entregadas a sus dueñas y dueños, 79 motocicletas y 4 vehículos, a quienes se les condonó el arrastre de grúa y el corralón, en una devolución ágil.

Entre los casos presentados destacó el de Gerardo Alexis, quien recuperó su motocicleta el mismo día en que denunció el robo, y el de Rone Guillermo, cuyo vehículo fue localizado en menos de siete horas. “Estas historias muestran que cuando alguien denuncia, actuamos de inmediato, rastreamos cada unidad y trabajamos sin descanso para regresarla a su dueño”, subrayó.

La titular del Ejecutivo recordó que cada vehículo representa esfuerzo, trabajo y sacrificio familiar, por lo que este gobierno diferente eliminó por completo el cobro de corralón y grúas para víctimas de robo. “Antes les robaban y encima les cobraban para devolverles lo suyo. Eso era inaceptable y ya se terminó”, puntualizó.

Adicionalmente, Mara Lezama anunció un descuento en pago de la tenencia vehicular a quienes fueron víctimas por el robo de su moto o vehículo; se les expedirá un permiso provisional de circulación para que puedan emplacar nuevamente en 2026, y para acceder a estos beneficios deberán presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, la gobernadora de Quintana Roo pidió comprensión ante la operación de retenes, señalando que estas revisiones han sido clave para la recuperación de unidades. “A veces alguien dice: ¿Por qué me paran? Porque quizá atrás viene una moto robada o un vehículo que pertenece a alguien que hoy está sufriendo”, explicó.

“Gracias a esos retenes, a esas revisiones y a este equipo que trabaja 24/7, estamos recuperando historias, herramientas de trabajo y tranquilidad para las familias” añadió.

La gobernadora reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo. “No se queden callados. Actuamos de inmediato y buscamos cada unidad hasta encontrarla”, dijo, al tiempo que reafirmó que este gobierno humanista con corazón feminista seguirá trabajando para garantizar paz y justicia a las familias quintanarroenses.

MLE exhorta a fortalecer acciones por mujeres y menores

Cancún.- Durante la última sesión de este año de la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa agradeció todo el esfuerzo de co-creación de sus integrantes, a quienes exhortó a seguir trabajando con la misma intensidad.

“Hay un largo camino por andar, pero debemos atender de manera puntual lo que hace falta, como trabajar en valores en el lenguaje de la niñez, en tener papás presentes, en acciones para fortalecer la relación padres e hijos, pues la base de todo es la familia” expresó la Gobernadora.

Con la presencia de la titular del Ejecutivo, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, los integrantes dieron a conocer los avances en los diversos temas programados para esta sesión.

Luego de escuchar a todos, Mara Lezama insistió en que la atención de la niñez, de hacer conciencia sobre lo que las y los niños consumen por internet, en lo que juegan. “La paz se construye desde los hogares, con voluntad, con muchos valores, con escuchar y no juzgar”, aseveró.

Por su parte, el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia informó que la Universidad Judicial tiene enfoque de derechos humanos y el Poder Judicial cuenta con una unidad de perspectiva de género.

Reiteró que desde el año 2024 Quintana Roo cuenta con un juzgado de adopciones en Chetumal y se trabaja para tener instalaciones en la zona norte.