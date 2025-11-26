Atiende Imoveqroo violencia contra las mujeres en el transporte público

Refuerzan seguridad

Jornada de capacitación a operadores en temas de prevención del acoso sexual

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a operadoras y operadores del servicio de taxi, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el transporte público.

La capacitación se realizó en las instalaciones del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), en la ciudad de Chetumal, y contó con el apoyo del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), quienes impartieron módulos de sensibilización y buenas prácticas en materia de seguridad para mujeres y niñas.

Durante la jornada se abordaron temas esenciales como: Prevención del acoso sexual en el transporte público; Identificación de situaciones de riesgo; Atención inmediata y protocolos de actuación ante agresiones; Generación de espacios seguros para todas las usuarias.

Gracias a la respuesta positiva del gremio taxista, un total de 118 personas participaron en esta capacitación, 20 mujeres y 98 hombres reafirmando su compromiso con un servicio digno, seguro y con perspectiva de género.

El Imoveqroo continuará impulsando acciones que fortalezcan la movilidad segura, promoviendo la profesionalización del sector y avanzando hacia el cumplimiento del plan estratégico para que cada mujer, niña y adolescente pueda desplazarse sin miedo, en espacios seguros y con trato digno.

Impulsan fortalecimiento emocional para mujeres

Por su parte, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) fue sede del taller vivencial “Renacer desde adentro, creando una nueva historia”, organizado en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana y el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana.

El encuentro ofreció un espacio seguro para que mujeres de la capital fortalecieran su bienestar emocional y colectivo.

Estas acciones se alinean a la visión humanista con corazón feminista, que coloca en el centro la prevención de la violencia, el fortalecimiento emocional y la construcción de comunidades más seguras y solidarias.

El director general de Agepro, Carlos Flores Hidalgo, destacó la importancia de brindar espacios que acompañen los procesos internos de las mujeres. “La prevención comienza también desde adentro. Cuando una mujer se reconoce, sana y se fortalece, transforma su entorno y rompe ciclos de violencia. Seguiremos generando espacios de apoyo, escucha y crecimiento para construir un Quintana Roo más justo y seguro para todas”, expresó.

A través de dinámicas corporales, artísticas y simbólicas, las participantes trabajaron la liberación emocional, el reconocimiento de límites, la reconciliación con su historia personal y la reconstrucción de vínculos desde la ternura, la autocompasión y la conciencia de su propio valor.

El taller, impartido por el psicólogo Eric Hernández Caballero, promovió herramientas para resignificar experiencias y avanzar hacia una vida libre de violencias.

Con esta actividad, Agepro reafirma su compromiso con la transformación social, la prevención de la violencia y el acompañamiento integral a las mujeres, contribuyendo a tejer comunidades más fuertes, conscientes y libres.