Selección de México debuta este viernes en Copa Socca World Cup Cancún 2025

Competencia del 28 de noviembre al 7 de diciembre

Participación de 32 selectivos internacionales un espectáculo sin precedentes en la región

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancín. – La ciudad de Cancún se prepara para convertirse en el epicentro del fútbol 6 vs 6 con la Copa Mundial de Socca 2025, que se disputará del 28 de noviembre al 7 de diciembre en el emblemático Malecón Tajamar. El evento reunirá a 32 selecciones nacionales y promete ser un espectáculo deportivo y cultural sin precedentes en la región.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, confirmó que la ciudad está lista para recibir a miles de atletas y aficionados: “Cancún, prepárate para vivir el evento del año. Por primera vez en la historia nuestra ciudad será sede de la Socca World Cup. Más de 30 países, miles de atletas y aficionados, y el mundo entero puestos sobre el escenario más espectacular: nuestra ciudad”.

México, como país anfitrión, integrará el Grupo A junto a Bélgica, Irlanda y Australia, en lo que se anticipa como uno de los sectores más competitivos del torneo.

El estadio temporal instalado en el Malecón Tajamar se encuentra en su fase final de construcción y contará con una logística de cero plásticos, reforzando el compromiso ambiental de la ciudad.

De acuerdo con el secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta del Razo, se espera la llegada de más de 3,000 visitantes internacionales, entre jugadores, delegaciones y aficionados, lo que generará una derrama económica estimada en 100 millones de pesos para Cancún. El funcionario destacó que el turismo deportivo se ha consolidado como un sector estratégico para la ciudad, capaz de diversificar la oferta turística más allá del sol y playa.

El Mundial de Socca no solo posiciona a Cancún como un referente del turismo deportivo, sino que también abre la puerta a futuros eventos internacionales. La combinación de deporte, cultura y naturaleza promete dejar una huella en la memoria de los asistentes y consolidar a la ciudad como un destino de clase mundial.

Presentan “El Mundial Social”

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció el lanzamiento del “Mundial Social”, una iniciativa que acompañará la Copa Mundial de Futbol 2026 —que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá— con actividades que se extenderán antes, durante y después del torneo.

La coordinadora de los trabajos federales rumbo al Mundial, Gabriela Cuevas Barron, explicó que el programa busca poner a la ciudadanía en el centro de la justa deportiva: “El Mundial Social pone a la gente al centro de los trabajos rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026. Nuestro objetivo es llevar el futbol y la cultura a todo el país”.

El “Mundial Social” contempla:

– 177 Fiestas México 2026 en distintas ciudades.

– Más de 5,000 actividades culturales, deportivas y turísticas

– 74 mundialitos y copas de futbol en diversas categorías.

– Un Mundial de robótica y torneos escolares.

– Programas de salud y bienestar bajo el lema “Vive saludable, juega feliz”.

– El lanzamiento de la aplicación “Conoce México”, que permitirá explorar rutas turísticas y sedes del Mundial.

Uno de los objetivos más ambiciosos es romper tres récords Guinness, entre ellos:

– La mayor cantidad de personas jugando futbol simultáneamente.

– El mural más grande relacionado con el Mundial.

– La mayor participación en actividades deportivas comunitarias.

La presidenta Sheinbaum subrayó que el Mundial Social busca dejar un legado más allá de las canchas: “Los ojos del mundo van a estar aquí y lo que van a ver es un país grandioso, con una herencia cultural y deportiva que queremos compartir”.

El calendario de actividades iniciará desde finales de 2025, aunque la mayoría se desarrollará a partir de enero de 2026, extendiéndose incluso después del cierre del Mundial, programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Con esta iniciativa, México no solo se prepara para recibir partidos de la Copa del Mundo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino que también busca proyectar su riqueza cultural y social a nivel global. El “Mundial Social” pretende ser un escaparate de identidad nacional y un espacio de convivencia que trascienda el futbol.