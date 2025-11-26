QRoo construirá otro penal con inversión estimada de 3 mil mdp

Avanzan gestiones ante la federación

Proyecto estratégico para la seguridad estatal con capacidad para 2 mil internos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El gobierno de Quintana Roo confirmó que se encuentran en marcha las gestiones ante la federación para la construcción de un Centro Penitenciario Estatal de máxima seguridad, cuya obra está prevista para arrancar en el segundo semestre de 2026.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, ya se cuenta con los estudios técnicos y el terreno asignado, ubicado en los límites de Benito Juárez y Leona Vicario. El proyecto busca atender la creciente población penitenciaria del estado, que ha rebasado la capacidad de los actuales centros de reinserción.

Características del nuevo penal:

– Inversión inicial: 3 mil millones de pesos.

– Capacidad proyectada: 2 mil internos en la primera etapa, con posibilidad de escalar hasta 8 mil.

– Ubicación: Terreno en la zona limítrofe de Benito Juárez y Leona Vicario.

– Objetivo: Transformar la infraestructura carcelaria y garantizar condiciones seguras y dignas para internos y personal.

Actualmente, el Cereso de Cancún alberga 3,791 internos, pese a que su capacidad es de apenas 2,702, lo que refleja una sobrepoblación del 40%. Esta situación ha generado problemas de seguridad, hacinamiento y limitaciones en programas de reinserción social.

La gobernadora Mara Lezama ha insistido en que la construcción del nuevo penal es prioritaria para atender el crecimiento poblacional y fortalecer la seguridad en el estado.

El alto costo de la obra implica coordinación con la federación y posibles esquemas de inversión mixta. Se trabaja en ampliar la capacidad de los centros actuales mientras se concreta el nuevo proyecto.

El nuevo penal busca mejorar las condiciones de internos y personal, además de reducir riesgos de violencia y motines.

La construcción del nuevo penal en Quintana Roo representa un proyecto estratégico de seguridad y justicia, que busca responder al crecimiento poblacional y a la sobrecarga de los actuales centros penitenciarios. Con gestiones avanzadas y un arranque previsto para 2026, el estado se prepara para transformar su infraestructura carcelaria y garantizar un sistema más seguro y eficiente.

Combis no desaparecerán, se adaptarán

Ante la entrada del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (Mobi), que busca modernizar el transporte público en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal e Isla Mujeres, surgieron dudas sobre el futuro de las combis colectivas. Sin embargo, el secretario general del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” de Cancún y diputado local, Rubén Carrillo Buenfil, aseguró que las combis no dejarán de circular, sino que deberán adaptarse a las nuevas exigencias de tecnología, seguridad y calidad del servicio.

Carrillo Buenfil explicó que los concesionarios de transporte en la modalidad de combis colectivas tendrán que modernizar sus unidades para integrarse al sistema Mobi, que contempla:

– Pagos digitales para los usuarios.

– Unidades más seguras y eficientes, con estándares de calidad.

– Rutas ordenadas e integradas con autobuses y otros medios de transporte.

El líder sindical reconoció que la movilidad en la entidad requiere una reestructuración acorde a la modernidad, pero subrayó que las combis seguirán siendo parte del esquema, especialmente en zonas donde los autobuses no cubren la demanda.

El sistema Mobi fue presentado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa como un proyecto de justicia social que busca garantizar transporte digno y accesible.

En su primera etapa (2025–2027), Mobi iniciará con una red integrada de autobuses en Cancún, Chetumal, Isla Mujeres y Playa del Carmen, impactando directamente a más de un millón de usuarios.

Aunque se habló de un “adiós a las combis” en algunos sectores, la postura sindical aclara que no habrá desaparición, sino transformación.