El Tren Interoceánico será eje del crecimiento económico para el sureste

Inauguran estaciones en Oaxaca y Chiapas

Sin conexión de Oaxaca a Cancún, pero sí será posible viajar entre ambos destinos con el Tren Maya

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chiapas. – El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec inauguró nuevas estaciones en Oaxaca y Chiapas como parte de la Línea K “Istmo–Soconusco”. Aunque el proyecto fortalece la movilidad regional y la conexión con Centroamérica, aún no existe un recorrido directo de Oaxaca a Cancún. Sin embargo, sí será posible viajar entre ambos destinos mediante la conexión con el Tren Maya.

“El Tren Interoceánico está llamado a convertirse en un eje de crecimiento económico y social para el sureste”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien inauguró recientemente varias estaciones de la Línea K “Istmo–Soconusco” del Tren Interoceánico: Tonalá (Chiapas), Arriaga (Chiapas), Chahuites (Oaxaca), Juchitán (Oaxaca) e Ixtepec (Oaxaca).

Estas forman parte del tramo que conecta el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, y que ahora se extiende hacia Chiapas, con planes de llegar hasta la frontera con Guatemala en 2026.

Actualmente, el Tren del Istmo no ofrece un recorrido directo hasta Cancún. Sin embargo, sí será posible realizar el viaje mediante la conexión con el Tren Maya:

– El Tren Interoceánico conecta Oaxaca con Veracruz, Chiapas y Tabasco.

– El Tren Maya recorre Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con la interconexión de ambos sistemas, los pasajeros podrán viajar desde el Pacífico (Oaxaca) hasta el Caribe mexicano (Cancún) en un trayecto largo pero continuo.

Los boletos del Tren Interoceánico en la nueva Línea K oscilan entre 457 y 1,554 pesos, dependiendo del tramo y clase de servicio. Aunque aún no se han publicado tarifas integradas para la ruta Oaxaca–Cancún, se prevé que el viaje completo sea más largo y costoso que un vuelo, pero atractivo para quienes buscan una experiencia ferroviaria única.

El proyecto busca impulsar la movilidad y el comercio en el sureste, fortalecer la integración con Centroamérica, especialmente con Guatemala. Y generar desarrollo económico y turístico en comunidades del Istmo y la Península.