Valida Agepro acciones para optimizar la gestión territorial

Acuerdos fortalecen la certeza jurídica

Chetumal.- En la Cuarta Sesión de la Junta de Gobierno de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) se analizaron y aprobaron diversos puntos encaminados a fortalecer la administración ordenada del patrimonio inmobiliario estatal, reforzando la certeza jurídica y el orden territorial en beneficio de las familias quintanarroenses. Estas acciones contribuyen al adecuado control, uso y regularización de los bienes propiedad del estado.

En concordancia con la visión del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, los convenios aprobados priorizan la transparencia, el aprovechamiento responsable del suelo y la justicia social como pilares de la transformación.

La coordinación entre dependencias estatales y los distintos órdenes de gobierno continúa siendo fundamental para avanzar hacia un modelo de gestión más equitativo y con mayor beneficio social.

El director general de Agepro, Carlos Flores Hidalgo, resaltó que los acuerdos fortalecen los procesos de administración territorial y la toma de decisiones referentes a permutas, regularización y manejo de bienes estatales.

“Cada determinación está orientada a proteger el patrimonio público y garantizar que su uso responda al interés colectivo. La instrucción es trabajar con absoluta legalidad y con el compromiso de generar bienestar para las familias quintanarroenses”, afirmó.

Con los avances aprobados, AGEPRO reafirma su papel como instancia estratégica en el ordenamiento, actualización y administración del patrimonio estatal, contribuyendo a un desarrollo más justo, ordenado y con visión de largo plazo.