Detectan en Ecatepec desvíos millonarios en la administración de Fernando Vilchis

Auditoría aplicada a Sapase

Ecatepec, Méx.- Erogación indebida de recursos, desvío y anomalías financieras; fueron detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) en auditorías el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase) y al DIF municipal, del presupuesto 2024, durante el periodo de Fernando Vilchis Contreras.

En la auditoría aplicada a Sapase, organismo entonces dirigido por Elí Benjamín Hernández Rodríguez, se detectaron anomalías en 67 millones 137.6 mil pesos que fueron auditados y que arrojaron 81 observaciones de conductas del Sistema Anticorrupción.

Entre las anomalías financieras destacan la inexistencia de obras, erogación indebida de recursos públicos, la no acreditación que pruebe la aplicación de los bienes adquiridos, la falta de contratos, la falta de verificación de los registros contables, la inexistencia de documentación financiera original comprobatoria y justificativa del gasto, el uso y destino de los recursos, afectación contable de la partida presupuestal; entre otras.

En el análisis financiero de los recursos se detectó que Sapase no ejerció la totalidad de los recursos públicos financieros autorizados para la inversión física, “pudiendo con ello, ser desviados del fin objeto para el cual estaban destinados… pudiendo haber causado un daño a la hacienda pública municipal, al desconocerse el uso y destino final de los recursos”.

En la auditoría se enumeran múltiples adquisiones o trabajos donde no se contó con ningún elemento que acreditara la aplicación de los bienes adquiridos y que no contaban con contrato como: suministros de refacciones y materiales para realizar diferentes mantenimientos en tanques; suministro materiales de acero para cambio de coladeras, adquisición de pintura y accesorios para pozos y tanques y suministro de materiales para mantenimiento en oficinas de Sapase.

Además de la compra de juntas de diversos tamaños y materiales para reparaciones de fugas de agua en tanques, adquisición de material para la reparación del socavones en diversas colonias, la rehabilitación de equipo de bombeo sumergible para pozos, reparación de motor eléctrico para tanques, reparación de equipo de bombeo de cárcamos y tanques.