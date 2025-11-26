Denuncian un fraude millonario de cártel inmobiliario en Atizapán

Despojo de la vivienda en el Condado de Sayavedra

Tlalnepantla, Méx.- Mientras el gobierno del Estado de México y dependencias federales promueven operativos de restitución de tierras, calificados como exitosos por Carlos Mata, presidente de la Fundación «Grupo Delos», un cártel inmobiliario sigue operando con impunidad.

Al respecto, Carlos Mata, representante legal, denunció ante los medios de comunicación que hubo un presunto contubernio de diversas instituciones del estado y la Notaría 167 de la Ciudad de México para concretar el despojo de la vivienda a los vecinos de Condado de Sayavedra y víctimas, José Alfredo González y Alma Ávalos.

Los afectados fueron defraudados por más de 10 millones de pesos desde el año 2023, por Carlos «N» y Alejandro «N», presuntos vendedores del terreno, quienes entregaron una escritura falsa para concretar el fraude.

La magnitud de la estafa se agravó cuando la pareja invirtió adicionalmente casi siete millones de pesos en la construcción de su vivienda, perdiendo un total de más de once millones. El engaño se descubrió al acudir a una notaría, donde se les informó sobre una investigación de la Fiscalía por el delito de despojo. Las víctimas acusan una presunta colusión de diversas autoridades, entre ellas notarios y agentes del Ministerio Público, que facilitaron o toleraron los actos ilícitos.

Los denunciantes dejaron en claro que antes de la compra revisaron la ubicación física, pagos de luz y agua, además denunciaron documentos apócrifos en donde uno de los defraudadores era supuesto dueño del inmueble.

El abogado Carlos Mata aseguró en entrevista que confía en las autoridades de la FGJEM para restituir el bien que los denunciantes adquirieron y se proceda penalmente contra los defraudadores.