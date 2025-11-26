Entregan estímulos económicos a policías de Atizapán de Zaragoza

Inversión histórica en seguridad

Atizapán de Zaragoza, Mex.- Al hacer entrega de estímulos económicos a mil 348 agentes de la Policía Municipal, con una inversión superior a los 8 millones de pesos, además de reconocer a 174 agentes por sus acciones destacadas durante el año 2025, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas resaltó la inversión histórica que este gobierno ha destinado al rubro de seguridad, a fin de garantizar tranquilidad a las y los atizapenses.

“Ustedes son el orgullo de esta administración, gracias a su labor diaria, su esfuerzo, su dedicación y profesionalismo, Atizapán brilla por cosas positivas y hoy en día nuestro municipio ocupa un lugar muy especial en la dinámica y en los comentarios de todo país”, afirmó el Alcalde.

Puntualizó que los beneficios que actualmente la corporación policíaca posee, son resultado de una ardua labor ante el Cabildo y cuyas voluntades han permitido que en Atizapán de Zaragoza se ejerza una inversión nunca antes vista en la historia del municipio.

En su intervención, el Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial, Teniente de Navío de la Armada de México, Fabián Gómez Calcáneo, refirió que “cuando el dinero no se roba, alcanza para todas las prestaciones, ya que cuando quitamos el esquema de rentas, entres, moches, el honor aflora, los valores se enaltecen y se porta con orgullo el nombre de una corporación”.

Aseguró que las prestaciones con las que hoy en día cuentan los integrantes de la corporación policiaca, antes no se tenían, sin embargo, se han logrado grandes avances, resultado del combate a la corrupción.

Cabe señalar que los mil 348 estímulos económicos que van directamente a los elementos policiacos y a sus familias, son parte del apoyo que reciben para que despensa y corresponden a la segunda dispersión del 2025, monto que contrasta con los 65 pesos que recibían en administraciones anteriores.