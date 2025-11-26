Se suma Naucalpan al Mundial Social México 2026

Naucalpan, Méx.- Naucalpan es el primer municipio en sumarse al Mundial Social México 2026, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una serie de proyectos y actividades, la recuperación de 10 canchas (polvorines) y rescate de espacios públicos, a partir del próximo año, a fin de dejar un legado deportivo, mostrar la cultura y los sitios emblemáticos del municipio, anunció el presidente municipal Isaac Montoya Márquez. En conferencia de prensa, informó que, se proyecta que lleguen unos 5 millones 500 mil visitantes, durante el Mundial 2026 y el municipio se suma a la convocatoria de la primera mandataria, para aprovechar este marco y apostarle a la regeneración urbana, del tejido social, sobre todo en las comunidades más rezagadas, por lo que se realizarán una serie de intervenciones el siguiente año.

Reiteró, somos el primer municipio que se suma abiertamente a esta iniciativa, el siguiente año rehabilitaremos espacios públicos y comunitarios con materiales de alta duración, principalmente conversiones de campos de fútbol, como la cancha de fútbol 11, en la colonia Alfredo V. Bonfil para dejarlos en condiciones dignas para la práctica deportiva. Aunado a ello, también se habilitará el entorno de los campos y los parques para impulsar la activación física.

En presencia del titular de Turismo, Administración, Desarrollo Urbano y de la subdirectora del IMCUFIDEN y el IMNIS, refirió que se trata de ofrecer mejores condiciones y más espacios para una convivencia libre y segura. Además, junto con la SEP las escuelas realizarán murales. Se convocará a todas las ligas de las comunidades, así como a las escuelas a un torneo. Estaremos apoyando para que esta iniciativa sea un éxito.