Ojalá que ahora sí funcione: nueva reforma para acabar con el desabasto de medicinas

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Aunque no en forma explícita, la encargada de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pardo, admitió una de las más grandes fallas de ese movimiento: la escasez de medicamentos.

Lo mejor no es que se reconozca un error, sino que se busque la manera de corregirlo. Es de esperar que ahora sí se atine a la solución, pues anteriores intentos han resultado fallidos.

En realidad, el problema se derivó se uno de los muchos caprichos del caudillo de la 4T, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como otros de sus errores, alegó que pretendía acabar con la corrupción que supuestamente afectaba a la compra de medicinas desde los repudiados gobiernos anteriores, conservadores y neoliberales.

El resultado de esas denuncias nunca probadas, pues ninguno de los supuestos beneficiarios de esas utilidades ilegales ha sido consignado penalmente. Por el contrario, uno de los principales concesionarios de los contratos para surtir a las instituciones públicas de salud pública, Carlos Lomelí Bolaños ha recibido toda clase de recompensas al ser nombrado primero coordinador de Morena en Jalisco, cargo que luego se convirtió en el “superdelegado y lo llevó a ser diputado federal y luego candidato a gobernador por la alianza Juntos Haremos Historia, pero en las elecciones constitucionales fue superado por el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) Enrique Alfaro Ramírez. Pero inclusive en este caso tuvo un premio de compensación, ya que actualmente es senador por Jalisco.

Acerca de este personaje, la organización no gubernamental (ONG) Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó en mayo de 2019 una investigación en la cual señala:

“Carlos Lomelí Bolaños, superdelegado de Morena en Jalisco, es el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

“Ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Tan solo una de esas compañías, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Además, Abisalud firmó a finales de diciembre de 2018 un contrato más con otro gobierno surgido de Morena. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, le asignó directamente un contrato por 36 millones.

“Al frente de Abisalud han estado José Hiram Torres Salcedo y Mario Vargas Lomelí, ex secretario y sobrino, respectivamente, de Carlos Lomelí.

“Documentos públicos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que, además de Abisalud, existen otras ocho empresas en las que han participado 11 familiares y colaboradores cercanos al super delegado, mismas en las que han intercambiado puestos en los últimos años.

“Estas son: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Clinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío.

“De las nueve compañías, las cuatro farmacéuticas que han sido reconocidas por el Súper Delegado Lomelí en su declaración 3de3, en el apartado de conflicto de interés, presentada en febrero pasado, son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra. Sin embargo, en todas ellas colaboran las mismas personas que aparecen en las cinco empresas restantes, en donde el superdelegado no reconoce tener participación.

“Esas personas son su ex esposa, Lourdes del Socorro Abundis Valdepeña, y sus hijos Carlos, Karla Millaray y Lourdes Saraí Lomelí Abundis; su actual esposa Karina Lucía Navarro Pérez, y los tíos de ésta, Jorge y Francisco Ramón Pérez Estrada.

“En la misma condición están operadores cercanos de Lomelí como José Hiram Torres Salcedo, quien fuera su secretario particular y candidato a la alcaldía de Zapopan por Morena en las elecciones de 2018, y Juan José Soltero Meza, ex coordinador de la campaña a la gubernatura en Jalisco de Carlos Lomelí.

“Según consta en registros públicos de Jalisco, Nayarit y Guanajuato, consultados por MCCI, en esta red, igualmente, participan Juan Carlos Tadeo Ramírez Martínez, quien además es esposo de la diputada estatal morenista Erika Pérez García, y Journey García Islas, amigo del Súper Delegado”.

El problema no fue sólo la impunidad, sino que los cambios aplicados por la llamada Cuarta Transformación no tuvieron resultados positivos. Por el contrario, desde el arranque del gobierno del político de Macuspana se registró un considerable desabasto que no sólo afectó a las instituciones de salud públicas, sino inclusive a los particulares. Uno de los casos extremos y más lamentables fue la falta de medicamentos para niños que padecen cáncer.

La última acción, presentada con bombo y platillo por el caudillo de la 4T, fue la puesta en marcha de una “superfarmacia” que supuestamente proveería a todas las instituciones de salud, pero que apenas alcanzó a surtir unas cuantas decenas de recetas.

Al arranque de su gobierno, la discípula y sucesora de López, la actual primera mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la estrategia de su líder y todavía en octubre de 2024 anunció que se seguiría utilizando la mega farmacia del Bienestar, a la cual le integrarán más tecnología para los procesos de compra y distribución de medicinas.

La mandataria detalló que el proyecto para mejorar la mega farmacia construida en Huehuetoca, Estado de México, estará a cargo de Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Luego vino un cambio, al anunciarse una red de centros de distribución, a las cuales se agregó el título preferido del régimen. “Farmacias del Bienestar”.

En mayo del presente año, la jefa del Ejecutivo federal anunció que, a partir de agosto, comenzaría la instalación de 15,000 Farmacias del Bienestar en todo el país como parte del programa de abasto de medicamentos. De ese total, 5,000 farmacias se ubicarán en comunidades apartadas, dentro de las Tiendas del Bienestar (antiguas Diconsa), y al menos 10,000 estarán afuera de centros de salud del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE.

A la vista de los resultados, se puede concluir que ese programa no fue suficiente para erradicar en definitiva el desabasto de medicamentos, pues apenas hace tres días, la mandataria dio a conocer que había enviado al Congreso una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud que, básicamente consiste en volver a un sistema de compra consolidada de medicamentos, y equipamiento médico de alta especialidad, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud.

Es decir, vuelta al inicio. Era el sistema de los satanizados anteriores gobiernos, calificados de conservadores y neoliberales, por el caudillo de la 4T.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, claro, de Morena, Pedro Zenteno Santaella, informó que la propuesta presidencial contempla la modificación de los artículos 7 y 10 de la Ley General de Salud para establecer de forma expresa “la competencia de la Secretaría de Salud en la planificación y ejecución de la contratación consolidada de medicamentos, insumos y equipamiento médico de alta especialidad”.

Señaló que, con la iniciativa, se ordena “modificar diversas disposiciones que permitan incentivar la inversión nacional en la cadena de producción de medicamentos e insumos, y fortalecer la investigación científica en salud”, así como “la simplificación de los Comités de Ética, Investigación y Bioseguridad para facilitar el desarrollo de protocolos de investigación”.

En síntesis, como ha sucedido en materia de seguridad, en la edificación del segundo piso de la 4T hay un cambio silencioso de rumbo. Antes, ya había variantes, pues siete empresas que el gobierno de López señaló por supuesta corrupción han obtenido contratos por al menos 12 mil 905 millones de pesos para surtir medicamentos y material de curación durante la administración de Claudia Sheinbaum.