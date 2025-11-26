El Gobierno de México invita al Foro Nacional de Creadores de Puebla

Por: Asael Grande

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Sistema de Apoyos a la Creación, y la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla anunciaron en conferencia de prensa el Foro Nacional de Creadores de Puebla 2025 que se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre en la bella ciudad de Puebla de Zaragoza.

Los creadores de diversas regiones del país se reunirán para intercambiar ideas y experiencias en un foro que por primera vez se presenta en la ciudad de Puebla con actividades artísticas abiertas al público y que destacan la diversidad de la comunidad artística y cultural de México: mesas de dialogo entre artistas, conciertos y una exposición con más de 100 piezas.

“Este Foro Nacional de Creadores es para nosotros muy importante –dice, Pacho Paredes, Director General del Sistema Creación- porque contribuye a la descentralización de las actividades culturales del Sistema, y desde luego Puebla es una ciudad que no sólo nos gusta mucho, sino que además es muy vital en las escenas creativas desde hace décadas; el Foro Nacional de Creadores es una plataforma para que los creadores de este sistema presenten los avances de sus respectivos proyectos después de un año de trabajo, esta muestra es para ellos mismos y para los públicos como una forma de inspiración y de estudio cotidiano, hay una retroalimentación que va creciendo entre el público”.

Este evento se perfila como un espacio para el intercambio de ideas, la generación de proyectos innovadores y el fortalecimiento de la creatividad en diferentes sectores del país: “los esperamos en Puebla con los brazos abiertos, el Foro Nacional de Creadores lleva a todos los rincones de nuestro estado la cultura y el arte, proyectos de cultura, un evento que por primera vez sale de la Ciudad de México, desde 2022 siempre ha permanecido en esta bella ciudad, y ahora la oportunidad para Puebla es un honor mostrar la riqueza cultural que hay en Puebla, nuestros artistas, nuestras tradiciones, pero sobre todo la energía de las nuevas generaciones que están transformando su entorno a través del arte y la cultura”, comentó, Alejandra Pacheco, Secretaria de Arte y Cultura de Puebla

El Foro Creadores México 2025 es un evento estratégico donde la creatividad, la tecnología, la educación y el compromiso social se unen, colocando a Puebla como un referente nacional en innovación, talento y desarrollo cultural, reunirá en Puebla a estudiantes, emprendedores, creadores de contenido, deportistas, académicos, empresarios y actores del sector turístico, con un objetivo común: construir sinergias para transformar a México a través de la creatividad y la innovación: “en estos encuentros participa creadores que, posiblemente, tienen un origen contracultural, no como una crítica al sistema, sino como formas de vida alternativas que rompen con lo establecido; no considero que el Foro sea contracultural, sino un lugar de encuentro de diversas formas de expresión cultural”, dijo Pacho Paredes a DIARIO IMAGEN.

Para ver la programación del Foro Nacional de Creadores Puebla, se puede consultar el portal: https://sistemacreacion.cultura.gob.mx