La maestra Karen Gardeazabal recibirá el Premio Mexicanos Distinguidos en Barcelona

Reconocimiento a una trayectoria internacional

La soprano hidalguense será galardonada el próximo 11 de diciembre de 2025

Por Arturo Arellano

La maestra Karen Gardeazabal, soprano mexicana originaria de Hidalgo y residente en Toluca, Estado de México, recibirá el Premio Mexicanos Distinguidos, otorgado por el Gobierno de México a connacionales que han residido en el extranjero durante al menos cinco años y que han demostrado una trayectoria sobresaliente en ámbitos profesionales, científicos, académicos, artísticos o sociales.

El reconocimiento será entregado el próximo 11 de diciembre de 2025 en el Consulado de México en Barcelona, España, en una ceremonia que busca destacar a quienes, desde fuera del país, han puesto en alto el nombre de México.

Actualmente, la artista se encuentra en Italia interpretando a Mimí en La Bohème, uno de los papeles más emblemáticos de la ópera universal “Me siento orgullosa y valorada”, afirma la brillante artista.

En entrevista, Gardeazabal compartió la emoción que le genera este reconocimiento “La verdad es que me siento muy orgullosa, valorada, que hayan visto mi trabajo y que sea digno de ser premiado. Me comunicaron a principios de año que iban a postular mi currículum y después me avisaron que sí había sido considerada para el premio.”

La soprano recordó que su carrera se ha forjado tanto en México como en Europa “Llevo muchos años cantando en el extranjero ópera internacional y antes de eso ya había trabajado en México con muchas orquestas, además de seguir estudiando. En México se me han abierto muchas puertas, he recibido becas, ha habido mucha gente que ha valorado mi trabajo. Pero el canto lírico es una tradición italiana y no hay tanta demanda en México; en Europa hay mucha oferta y trabajo, es donde más he podido realizarme. Aun así, intento regresar constantemente, me gusta compartir lo que sé con mi país.”

Una tradición que se hereda

La artista recordó con gratitud el papel de su madre en su formación “Tengo la fortuna de que mi mamá desde pequeña me metió al conservatorio y desde ahí no hubo vuelta atrás, no hubo poder humano que me moviera de este camino del canto lírico. Mi voz se fue adaptando al canto operístico.”

Gardeazabal también destacó la presencia de otros mexicanos en la escena internacional “Javier Camarena está trabajando también en Italia, el maestro Vargas, Araiza, María Casaraba… tenemos muchos representantes que nos han abierto las puertas en Europa. En mi caso me enorgullece ser una guía para los jóvenes que están empezando.”

Consejos para las

nuevas generaciones

La soprano se encuentra actualmente en Bolonia, donde interpreta a Mimí en La Bohème “Estoy en Bolonia con funciones de La Bohème, soy Mimí, el personaje protagonista. Me ha ido increíble, me invitan cada temporada. Estuve en mayo y regreso en abril de 2026. Es un trabajo impresionante, estoy contenta de realizar esta producción que ya había hecho en 2021, con muy buenas críticas. Feliz de hacer este papel icónico en la ópera.”

Además, adelantó que en 2026 se presentará en el Teatro del Bicentenario de Guanajuato, uno de los recintos más importantes de México.

Durante su visita a México en septiembre, Gardeazabal trabajó con estudiantes de la Escuela de Música de la UNAM “Me sorprendió la capacidad que tienen. El consejo es que se preparen, que sean disciplinados, que estudien. Que aunque les digan que no, siempre perseveren. Nunca saben cuándo llegará su momento. Sigan su vocación.”

Una gala que será

también un concierto

Sobre la ceremonia de premiación en Barcelona, la soprano adelantó “Me dijeron que tenía que hablar de mi carrera, pero como no sé hablar (risas) prefiero cantar. Haré una presentación de cuatro o cinco piezas. Estoy en la búsqueda de qué elegir, quiero cantar algo mexicano y algo de mi repertorio.”

Entre las anécdotas más significativas de su trayectoria, Gardeazabal recordó su encuentro con Mario Dradi, productor de los Tres Tenores “Lanzó una convocatoria para todos los personajes de la trilogía de Mozart, y tenías que mandar un video cantando para decidir si ibas a la audición presencial. Me eligieron, acudí y me preguntaron si tenía agencia, pero yo no tenía conocimiento de nada. Les dije que no y desde ahí me dijo que trabajaríamos juntos. Me hizo entrar a la Arena de Verona y a muchos proyectos muy importantes. Ha sido un pilar muy importante en mi carrera.”

Karen Gardeazabal:

orgullo hidalguense

Karen Gardeazabal es una soprano mexicana originaria de Hidalgo y residente en Toluca. Desde temprana edad inició su formación en el conservatorio, impulsada por su madre, y pronto destacó por la potencia y calidad de su voz.

Ha colaborado con diversas orquestas mexicanas y ha sido beneficiaria de becas y apoyos institucionales. Su carrera internacional se consolidó en Europa, especialmente en Italia, donde ha interpretado papeles protagónicos en óperas como La Bohème y ha recibido elogios de la crítica especializada.

Entre sus logros se encuentra su participación en la Arena de Verona, gracias al apoyo del productor Mario Dradi, así como presentaciones en importantes teatros europeos. Su repertorio abarca obras de Mozart, Puccini y otros grandes compositores, y se distingue por su capacidad de transmitir emoción y fuerza escénica.

Además de su carrera artística, Gardeazabal mantiene un compromiso con la formación de nuevas generaciones de cantantes, impartiendo talleres y clases magistrales en México. Su trayectoria la ha convertido en un referente del canto lírico mexicano en el extranjero y en una embajadora cultural que lleva con orgullo el nombre de México a los escenarios internacionales.