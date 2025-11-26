Claudia Sheinbaum presenta “Coatlicue”, la computadora más poderosa de América Latina

Inversión pública de 6 mil mdp

Va a permitir que México entre de lleno al uso de la Inteligencia Artificial y procesamiento de datos”, destaca

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), presentó Coatlicue, la supercomputadora pública mexicana y la más poderosa de América Latina que tendrá una inversión pública de 6 mil millones de pesos (mdp) y cuya construcción se realizará en 24 meses a partir de enero 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que Coatlicue es la supercomputadora del pueblo de México, con la que el país se colocará a la vanguardia en el procesamiento de datos, ya que se tendrá una capacidad de cómputo que no tiene ningún otro país de América Latina, además de que generará inversiones públicas y privadas, por lo que es un paso muy importante.

“Estamos muy entusiasmados. La supercomputadora Coatlicue, que va a iniciar su construcción el próximo año, estamos definiendo la ubicación y va a permitir que México entre de lleno al uso de la Inteligencia Artificial y procesamiento de datos que hoy no tenemos capacidad de hacerlo porque no tenemos la suficiente capacidad de cómputo, entonces nos va a ayudar muchísimo, no solo al desarrollo de la ciencia, las tecnologías, sino en esencia al desarrollo del país. Esto es Coatlicue”, afirmó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que una supercomputadora es un equipo hecho de miles de procesadores que trabajan al mismo tiempo en la solución a un mismo problema que requiere millones de datos para mejorar decisiones importantes. Señaló que permitirá avanzar más rápido en temas de salud, clima, energía y movilidad, además de que impulsará el desarrollo tecnológico del país, la prosperidad económica y la investigación científica nacional.

Detalló que Coatlicue tendrá un procesamiento de 14 mil 480 GPUs, tendrá la capacidad de realizar 314 mil billones de operaciones por segundo, lo que representa siete veces más que la supercomputadora más grande de la región que actualmente está en Brasil. Detalló que esta supercomputadora podrá resolver soberanamente problemas públicos que requieren alta capacidad de cómputo, realizar investigación científica de punta en sectores estratégicos, ofrecer capacidad de cómputo para apoyar proyectos emprendedores, dar servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada, con lo que se fortalece, desde lo público, la capacidad nacional en áreas de alto impacto económico y tecnológico.

Coatlicue podrá dar soluciones a problemas públicos como predicciones climatológicas y de desastres naturales, planeación de siembras para mejorar las cosechas y la gestión de alimentos, procesamiento de imágenes del suelo y subsuelo para exploración y producción de gas y petróleo, planificación del consumo de energía para ahorrar electricidad y el procesamiento de grandes volúmenes de datos de aduanas y facturas para prevenir actos de corrupción y de evasión fiscal.

Expuso que Coatlicue se realiza a través de un modelo de gestión y colaboración entre instituciones educativas y gubernamentales como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Infotec y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. (IPICYT), sectorizado a Secihti; será operada por mexicanas y mexicanos que se formarán en el Centro de Supercómputo de Barcelona. Y se tendrá el acompañamiento técnico del Centro para el Desarrollo de Cómputo Avanzado C-DAC de la India.

inicia obra “Agua para Colima” que beneficiará a 240 mil habitantes por los próximos 30 años

El gobierno de México, por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), puso en marcha la obra Agua para Colima, que comprende la construcción de un acueducto de 21 kilómetros (km) con una inversión de mil 780 millones de pesos (mdp) para duplicar el suministro de este recurso en beneficio de cerca de 240 mil habitantes de la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez.

La presidenta Sheinbaum Pardo, resaltó que obras como Agua para Colima se realizan bajo la concepción de que el agua es un derecho humano de todas y todos los mexicanos.

“Estamos haciendo muchísimas obras en el país: hoy se presentó la de la Colima, que ya inició, pero, además, repito: agua para todas y para todos como derecho humano, como bien de la nación y para el desarrollo del país”, agregó.

El director de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que Agua para Colima resolverá el abasto de agua potable para la ciudad de Colima por los siguientes 30 años.

“Este acueducto va a dotar de prácticamente el doble del suministro a la ciudad de Colima. Es un acueducto que está preparado para resolver, tanto el suministro de agua, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad”, puntualizó.

A través de un enlace a la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo”, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, puntualizó que Agua para Colima es fundamental para la zona metropolitana de la capital, ya que garantiza el acceso al agua con la presión y la cantidad necesaria para suministrar de forma adecuada a la zona.

“Con esta obra que se ha autorizado, a través del Gobierno que usted encabeza Presidenta, deja una muestra clara de la sensibilidad, de la empatía, del amor que usted tiene por el pueblo de Colima”, celebró.

Agua para Colima conformará un sistema moderno y resiliente con la construcción de una planta potabilizadora con capacidad de 800 litros por segundo y dos tanques de almacenamiento de 15 mil metros cúbicos cada uno, así como de un tanque de cambio de régimen y una obra de toma.