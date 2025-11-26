Trabajo no remunerado en el hogar representó 8 billones de pesos en 2024: Inegi

Casi una cuarta parte del PIB en 2024

De ese monto, las mujeres contribuyeron con 72.6 por ciento y los hombres con 27.4 por ciento

Durante el año 2024, el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados generó un valor económico de 8 billones de pesos, de acuerdo a los resultados más recientes de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este monto representó 23.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México el año pasado, en el que las mujeres contribuyeron con 72.6 por ciento. Esto significa que su trabajo en el hogar aportó 2.7 veces más valor económico que el realizado por los hombres, quienes contribuyeron con 27.4 por ciento.

El reporte del Inegi muestra que, a nivel individual, en promedio, cada mujer aportó al bienestar de su hogar el equivalente a 82 mil 339 pesos anuales por el trabajo no remunerado. En contraste, el valor promedio del trabajo realizado por cada hombre fue de 34 mil 695 pesos anuales.

En conjunto, las labores domésticas y de cuidados que realizaron las mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que las que desempeñaron los hombres.

En el año pasado, la población que realizó trabajo no remunerado de los hogares se compuso mayoritariamente de mujeres con 53.9 por ciento del total; los hombres representaron 46.1 por ciento.

Sin embargo, al medir este trabajo en número de horas y en valor económico, las mujeres aportaron casi tres cuartas partes del total de esta actividad.

El valor económico neto anual fue de 60 mil 379 pesos, en promedio, por persona. De dicho monto, cada mujer realizó TNRH equivalente a 82 mil 339 pesos anuales.

Por su parte, cada hombre realizó actividades similares por un monto promedio de 34 mil 695 pesos.

Las entidades que aportaron los niveles más altos fueron Estado de México con 11.6 por ciento, Ciudad de México con 6.7 por ciento, Jalisco con 6.6 por ciento, Veracruz con 6.3 por ciento y Nuevo León con 5.6 por ciento.

A mujeres, el doble del trabajo doméstico y de cuidados

En México, es mucho el tiempo que mujeres y hombres se dedican a trabajar, el promedio nacional es de 59.1 horas semanales: ellas trabajan 61.1 por semana y ellos 58. Al trabajo no remunerado (doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario) las mujeres dedican 39.7 horas semanales en promedio, el doble que los hombres, quienes a estos trabajos dedican 18.2 horas, por lo que la brecha es de 21.5 horas.

Tan sólo al trabajo doméstico ellas dedican en promedio 28.2 horas semanales y ellos 11.5; al trabajo de cuidados, ellas dedican 13.6 horas y ellos 8.7, en tanto que al trabajo voluntario ellas dedican 8 horas semanales y ellos 5.5; al trabajo comunitario ellos dedican 3.7 horas semanales y ellas 2.6 horas. Al trabajo para el mercado o remunerado, las mujeres dedican 9 horas menos, 42.2 horas semanales, en tanto que los hombres dedican 51.3 horas semanales.

La población que habla lengua indígena (HLI) trabaja muchas más horas que la no hablante y las brechas de género son mayores: ellas dedican 44 horas semanales al trabajo no remunerado (doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario), al que ellos dedican 16.7 horas, una diferencia de 28 horas; en tanto que al trabajo remunerado, ellas dedican 36 horas, 11 horas menos que las 47.3 horas semanales que le dedican ellos.

Entre personas con discapacidad, también son relevantes las diferencias: ellas dedican 24.9 horas semanales al trabajo doméstico, más del doble que los hombres con alguna discapacidad, quienes dedican 11.7 a estas labores.

Las brechas de género en el trabajo presentan grandes diferencias en las entidades federativas. En Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Durango y Sinaloa las mujeres dedican en promedio 24 horas semanales más que los hombres al trabajo no remunerado (doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario); en la Ciudad de México y Baja California la brecha de género es la menor con 15 horas en promedio, la segunda posición la tienen Chihuahua, Yucatán y Quintana Roo, lugares donde las mujeres dedican 18 horas más al trabajo no remunerado que sus contrapartes masculinas.

En qué actividades se genera más valor económico?

Según la CSTNRHM, las actividades que destacan por su valor son:

Limpieza y mantenimiento de la vivienda: 26.9%

Cuidados y apoyo: 23.6%

Alimentación: 23%

Compras y administración del hogar: 10.4%

Ayuda a otros hogares y trabajo voluntario: 8.7%

Limpieza y cuidado de ropa y calzado: 7.5%

Entidades con mayor aportación

El valor económico de las labores domésticas y de cuidados se concentró en cinco entidades, que en conjunto representan la mayor proporción de la actividad económica no remunerada:

Estado de México, con 11.6 por ciento del total nacional

Ciudad de México, con 6.7 por ciento

Jalisco, con 6.6 por ciento

Veracruz, con 6.3 por ciento

Nuevo León, con 5.6 por ciento