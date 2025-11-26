Hospital Lic. Adolfo López Mateos, del ISSSTE, demuestra superioridad de los servicios públicos: Martí Batres

Reconocimiento al personal

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la ceremonia con motivo del 55 Aniversario del Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos”, donde subrayó que este nosocomio demuestra la superioridad de los servicios de salud públicos, al fortalecer su atención con el nuevo Centro de Cirugía Robótica, la sala de fototerapia del servicio de dermatología y la modernización de instalaciones eléctricas en el sótano del edificio principal.

“Este hospital, con su funcionamiento cotidiano y con su capacidad del más alto nivel, demuestra la superioridad de lo público y lo mejor siempre debe ser lo público porque es para todas y para todos. Por ese motivo, me interesa también señalar que estamos obligados cada día a mejorar nuestra institución y a mejorar, por lo tanto, nuestros hospitales, clínicas, unidades de medicina familiar. Y eso implica un trabajo muy cotidiano, un trabajo muy intenso, laborioso en todos los terrenos”, destacó.

El director general del ISSSTE reconoció al personal del nosocomio ubicado al sur de la Ciudad de México, a quienes convocó a aprovechar la infraestructura para expandir los servicios que otorga el ISSSTE y brindar una mejor atención.

“Es necesario tener más unidades médicas, más quirófanos, más médicas y médicos para poder tener algo que me interesa mucho y que les quiero pedir muchísimo, muchísimo: tener más consultas, más cirugías y acompañar esta elevación del número de consultas, esta elevación del número de cirugías con algo muy importante que es el trato digno”, enfatizó.

Como parte de la ceremonia conmemorativa, en el auditorio “Dr. Fernando Prieto López” del HR “Lic. Adolfo López Mateos”, Martí Batres entregó 24 reconocimientos al personal de enfermería, administración y residentes, que acudieron como brigadistas a apoyar a la población que resultó damnificada por las intensas lluvias registradas en el mes de octubre.

Por su parte, el director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, enfatizó la importancia de la inauguración oficial de los tres espacios, los cuales, dijo, son un instrumento para elevar la precisión, la productividad y la seguridad en la atención a la derechohabiencia, por lo que resaltó que el Instituto rompe mitos al demostrar que la mejor tecnología debe estar al alcance de todos.

“Hemos venido a afirmar que la excelencia no puede ser un privilegio, la medicina pública es la obligación moral del Estado y debe seguir siendo la mejor medicina que tenga el país. (…) La medicina pública no se justifica por existir, se justifica por hacer justicia clínica. Lo que hoy celebramos, recuperar capacidades esenciales, elevar la productividad, abrir la cirugía robótica, fortalecer hemodinamia, anestesia y endoscopía y empujar una atención primaria más fuerte, tiene un solo propósito: que la mejor medicina no sea privilegio, sino un derecho”, destacó.

Asimismo, Reyes Terán sostuvo que la productividad del HR “Lic. Adolfo López Mateos” es motivo de orgullo para el ISSSTE, puesto que del 27 de octubre a la fecha en este nosocomio se han practicado 17 procedimientos con robot Da Vinci, y agregó que de enero al 24 de noviembre se han realizado más de 13 mil cirugías, y se han otorgado más de 224 mil consultas, por lo que es el segundo HR con mayor productividad quirúrgica del país y el primer lugar en consulta externa.

Por su parte, el director del HR “Lic. Adolfo López Mateos”, Félix Octavio Martínez Alcalá, reconoció la atención y el liderazgo que ha tenido Martí Batres al frente del ISSSTE, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el personal médico se ha beneficiado con la ampliación voluntaria de la jornada laboral, las recategorizaciones y los avances en infraestructura.

“La mejor forma de que nosotros hagamos honor al Segundo Piso de la Cuarta Transformación es seguir trabajando con compromiso, con honestidad y con un trato cercano a todos nuestros derechohabientes”, concluyó.