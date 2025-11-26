Saint-Saëns JOSHUA BELL 4 Diciembre Sala Nezahualcóyotl

El genio francés Camille Saint-Saëns (1835–1921), uno de los grandes maestrosdel Romanticismo, fue célebre por su virtuosismo, su elegancia melódica y por haber legado al repertorio universal obras de inagotable belleza. Entre ellas destacan sus conciertos para violín y violonchelo, partituras que se cuentan entre las más admiradas del siglo XIX.Este programa estará dedicado a dos de esas obras inigualables.

En la primera parte, el violonchelista ruso Ivan Koulikov interpretará el Concierto para violonchelo No. 1 en La menor, Op. 33.

La segunda parte estará a cargo del legendario violinista Joshua Bell, quien dará

vida al Concierto para violín No. 3 en Si menor, Op. 61 acompañado por la Camerata

Opus 11 bajo la dirección del maestro mexicano Mario Monroy.

Reconocido como uno de los artistas más excepcionales de nuestro tiempo, Joshua

Bell ha forjado una carrera de más de tres décadas actuando con las principales orquestas del mundo y bajo la batuta de los más grandes directores. Ganador del

Premio Grammy, actual Director Musical de la Academy of St Martin in the Fields de

Londres y poseedor del mítico Stradivarius Gibson ex Huberman de 1713, Joshua

Bell es considerado una referencia indiscutible del violín en el siglo XXI

Sin duda, será una noche única que unirá la tradición francesa con la excelencia de

intérpretes de talla mundial en el marco incomparable de una de las mejores salas de Latinoamérica: la Sala Nezahualcóyotl

Boletos disponibles en www.opus11.mx y www.boletia.com

Este concierto no forma parte de la programación oficial de Cultura UNAM, por lo cual no

podrá visualizarlo en sus páginas oficiales. Para verificar la veracidad del mismo, puede comunicarse a la Dirección de Recintos Culturales de la UNAM al teléfono 55 5622 7025 y

55 5622 7029 con la Mtra. Marisela Olivos

Información

Una vez iniciado el concierto no habrá acceso, ni entre movimientos

Evento apto solo para mayores de 12 años. El acceso a menores de 12 años queda prohibido sin excepción alguna.

El evento tendrá una duración de 60 a 70 minutos.

La compra de boletos es únicamente en línea a través de BOLETIA.

Recomendaciones y precauciones adicionales

Se permite la toma de fotos y videos Llega con hasta 40-30 min de anticipación para escanear tu boleto