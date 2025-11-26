El precio de kilo de tortilla ya está en más de 30 pesos

Anticipa Anpec que seguirán las alzas en 2026

Escalada de precios es impulsada por el aumento de impuestos que entrarán en vigor en enero

Debido a la presión inflacionaria, que continúa afectando los productos de consumo básico, el precio del kilo de tortilla alcanza los 34 pesos en estados como Baja California Sur, Colima, Guerrero, Sonora y Veracruz, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Este escenario anticipa otro posible incremento nacional promedio de un peso para enero, impulsado por el encarecimiento de los insumos y la ausencia de políticas sólidas de apoyo al campo.

El aumento de la inflación y otros factores impulsan el incremento de los precios de diversos productos básicos de gran consumo, alertó el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera.

Tortillas, chocolate y pan, entre otros alimentos básicos registran aumentos desde este mes y en enero seguirá el alza de bebidas azucaradas o con edulcorantes, tras la aprobación en el Congreso de un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro a bebidas saborizadas.

A nivel global, el cacao continúa encareciéndose y, junto con el azúcar, presiona al alza los precios de la chocolatería y la confitería, justo en el preámbulo de la temporada navideña. Esta dinámica también repercute en el pan dulce, un producto ampliamente demandado en estas fechas y sensible a cualquier ajuste en los insumos básicos.

Los pequeños comerciantes anticipan que el incremento actual es apenas el inicio de una nueva ola de aumentos, que incluirá bebidas saborizadas y cigarros debido a una mayor carga impositiva.

A esto se suma la preocupación por la inflación prevista para 2026 y la desaceleración económica que podría profundizarse, en un contexto marcado por una renegociación del T-MEC que se vislumbra compleja.

La Anpec hace un llamado a fortalecer el mercado interno para amortiguar los efectos de la escalada de precios. Su pronóstico para el primer trimestre de 2026 es particularmente sombrío, describiéndolo como un periodo “gélido” ante el avance sostenido de la inflación y el consecuente aumento generalizado en productos esenciales.

Aumento de impuestos, principal impulso

Se trata de una “nueva escalada de precios impulsada por la cuesta de enero y el aumento de impuestos”, advirtió la Anpec en un mensaje transmitido en redes sociales, donde señaló que estos ajustes de precios son consecuencia de la inflación, que en la primera mitad de noviembre registró un alza de 3.61%, a tasa anual, a lo que se le suma la inseguridad en las carreteras y la extorsión.

“La presión inflacionaria para el 2026 es preocupante, la desaceleración económica del país, la salida de capitales a España, el que se ahuyenten potenciales inversiones extranjeras alegando la normalización de la violencia…”, enfatizó.

En este sentido, la asociación agregó que “esa es la percepción que se tiene de México en este momento en el extranjero, nos ven como un país de narcos y violento, sin garantía energética ni certidumbre jurídica ni reglas claras para la inversión, provocando un crecimiento marginal que nos coloca en los últimos lugares de América Latina, tan solo por encima de Haití y Venezuela”.

Explicó que “para 2026 la presión inflacionaria podría intensificarse en un contexto de desaceleración económica, salida de capitales y un entorno internacional complicado. Incluso la renegociación del T-MEC se anticipa compleja”, expuso.

Estados con precios de kilo de tortilla muy altos:

Baja California Sur: 32 pesos

Colima: 30 pesos

Guerrero: 30 pesos

Sonora: 34 pesos

Veracruz: 30 pesos