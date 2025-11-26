Se buscan prospectos

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Los recientes acontecimientos ocurridos en diversas zonas del país animan al optimismo de los opositores al gobierno, los que consideran que se están dando las condiciones que se requieren para dar un gran paso en 2030.

Esas condiciones aunque no logran el entusiasmo de millones de ciudadanos que esperan ese momento se encuentran ante un primer gran obstáculo, la dispersión de los grupos opositores y principalmente la carencia de figuras que puedan transmitir ese mensaje que requiere el electorado para pensar en una opción diferente.

Se trata de encontrar un líder con carisma, personalidad, bien plantado con don de convencimiento y que ejerza un liderazgo que pocos de los Presidentes de México han conseguido transmitir.

El primer obstáculo que encuentran los opositores es el 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 30 capitales estatales, el total de las alcaldías de la CDMX y 30 Congresos locales. El bocado es inmenso y la confrontación será entre la alianza de Morena con el PT y el Verde Ecologista y los tres partidos de oposición que cuentan con registro nacional.

La dispersión de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional y la decisión de Movimiento Ciudadano de ir solo en esta contienda, favorecen los planes de la coalición gobernante.

Dos veces intentaron los opositores panistas, priistas y hasta perredistas armar un trabuco para enfrentar a las huestes de Morena, fracasando en su intento. Pocas ganancias dejaron con un puñado de gubernaturas y escasas posiciones en el Congreso de la Unión, además de la pérdida del registro del PRD a nivel nacional.

Si como aliados no pudieron actuar solos cada partido con sus propios candidatos facilita más las cosas para la alianza gobernante.

Hay algunos estados donde existe una tierra fértil para el cultivo opositor, pero requiere de la presencia de una o un buen candidato que logre cooptar la inconformidad de los electores y que se encuentran hartos del mal manejo de los actuales gobernantes.

Baja California, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Campeche y Tlaxcala son, entre otros estados, los que se advierten cansados de un mal gobierno o de administraciones de ocurrencias, donde todo se permite a los aliados del gobierno y hasta se llega a perseguir a los inconformes.

Sin embargo, aunque crece el rechazo al partido gobernante, la oposición no muestra el crecimiento necesario para la obtención de una victoria.

Tendrían que trabajar ampliamente y convencer a sus compañeros opositores para que los apoyen, sin necesidad de formar una alianza, estableciendo el compromiso de respaldar al que vaya adelante.

De otra forma no se vislumbra la manera en que puedan avanzar y ganar esos territorios que parecen yerba fértil.

********

Resulta que al senador Gerardo Fernández le molesta que los políticos que no son de su partido tengan aspiraciones políticas. El senador viajero se lanzó en contra de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, por aspirar al gobierno de Michoacán, cuando el mismo Gerardo ha manifestado que dedicaría su tiempo a buscar la nominación presidencial para 2030, incongruente como siempre.

