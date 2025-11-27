Linfedema, secuela silenciosa que va en aumento en Q. Roo

Falta de tratamientos especializados

El padecimiento se presenta con mayor frecuencia en mujeres de 40 a 65 años

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El linfedema, una inflamación crónica que afecta sobre todo a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, está aumentando en municipios como Chetumal, Cancún y Playa del Carmen.

Entre la falta de tratamientos especializados y la necesidad de terapias de rehabilitación, pacientes y especialistas impulsan jornadas informativas y apoyo comunitario para enfrentar un padecimiento que impacta la movilidad, la salud emocional y la calidad de vida.

De acuerdo con organizaciones locales y especialistas que atienden este padecimiento, el Linfedema, lo causa la acumulación de líquido linfático, situación que lleva al paciente a buscar opciones dentro y fuera del estado.

Este padecimiento se presenta con mayor frecuencia en mujeres de 40 a 65 años, especialmente aquellas que han pasado por mastectomías, radioterapias o extirpación de ganglios. No obstante, especialistas señalan que también hay casos en hombres que atravesaron tratamientos oncológicos.

El apoyo en su mayoría proviene de asociaciones civiles

En el estado, el apoyo más frecuente proviene de asociaciones civiles y profesionales de la salud que ofrecen fisioterapia oncológica, drenaje linfático y el uso de mangas de compresión, esenciales para reducir la inflamación.

Actividades como la jornada “Hablemos del Linfedema”, promovida en Chetumal, destinan recursos para adquirir estos insumos y brindar consultas a bajo costo.

Aunque la Secretaría de Salud de Quintana Roo reconoce la importancia del tratamiento oportuno, los servicios específicos aún son limitados.

La institución canaliza a pacientes hacia unidades de rehabilitación, ofrece seguimiento en oncología y promueve campañas de prevención relacionadas con el cáncer de mama, una de las causas más comunes de linfedema.

Especialistas y colectivos insisten en ampliar la atención pública, pues un diagnóstico temprano y la terapia adecuada pueden evitar complicaciones que afectan la movilidad y la calidad de vida de quienes lo padecen.