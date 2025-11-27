Maestros, firmes en demanda de erogar la Ley del ISSSTE de 2007

Considerada lesiva para sus derechos laborales

Delegaciones sostienen mesas de trabajo con autoridades federales en la Ciudad de México

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Comité Central de Lucha de Quintana Roo, integrado por trabajadores de la educación, reafirmó su postura de exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, normativa que modificó el régimen de pensiones y jubilaciones de los empleados del Estado. En una reciente reunión en la Ciudad de México con funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los docentes insistieron en que la ley ha significado un retroceso en sus derechos, al sustituir el régimen solidario por cuentas individuales y limitar el acceso a jubilaciones dignas.

El vocero del Comité, Xavier Eslava Méndez, señaló que durante las mesas de trabajo se abordaron temas de salud, administración, finanzas y vivienda (Fovissste), pero el punto central fue la exigencia de derogar la ley. “No queremos promesas vacías, exigimos acciones concretas y el cumplimiento de compromisos”, expresó el dirigente, subrayando que los maestros no aceptarán reformas parciales ni paliativos.

Los docentes de Quintana Roo han sido de los más activos en esta lucha nacional. Desde hace meses han realizado paros de labores, marchas y plantones, buscando que el Congreso de la Unión abra la discusión para construir una nueva propuesta de seguridad social que contemple sus demandas. Entre ellas destacan el regreso al régimen solidario, la jubilación con base en salarios mínimos y la garantía de atención médica integral.

La Ley del ISSSTE de 2007 fue aprobada durante el sexenio de Felipe Calderón y transformó el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, generando inconformidad en amplios sectores del magisterio. Aunque en años recientes se han planteado iniciativas para modificarla, los maestros consideran insuficientes los cambios y exigen su derogación total.

En Quintana Roo, el movimiento magisterial ha logrado establecer canales de comunicación directa con la Federación, lo que les ha permitido participar en mesas de trabajo y visibilizar sus demandas a nivel nacional. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado una iniciativa legislativa que atienda sus exigencias.

La insistencia de los maestros refleja un malestar acumulado por casi dos décadas, en las que aseguran haber perdido derechos adquiridos. La derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 se ha convertido en una bandera de lucha que trasciende lo laboral, pues también toca aspectos de salud, vivienda y bienestar social.

Promueve la conciencia ambiental en niños de Cozumel

En una isla reconocida por su extraordinaria biodiversidad, la conservación no es solo una responsabilidad institucional, sino una causa que compromete a toda la comunidad. Bajo esta premisa y en el marco del Día Nacional de la Conservación, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) impartió una plática ambiental a estudiantes de la escuela primaria Leona Vicario, con el propósito de acercarlos a la riqueza natural de la isla y sensibilizarlos sobre la importancia de protegerla.

La actividad tuvo lugar en el Laboratorio de Corales del Centro de Conservación y Educación Ambiental (CCEA), un espacio donde las y los alumnos pudieron conocer, de primera mano, los programas que la FPMC impulsa para resguardar los ecosistemas locales. Desde el monitoreo de aves hasta la conservación de las tortugas marinas, las y los estudiantes descubrieron el trabajo científico y comunitario que sostiene el patrimonio natural de Cozumel.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, subrayó que la educación ambiental es un elemento esencial dentro del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Este modelo fomenta la participación social, la conservación y la sostenibilidad como base para construir un futuro más saludable y justo para todas y todos.

Durante la jornada, Paulina Sabido Villanueva, jefa de la Oficina de la Dirección de Conservación y Educación Ambiental (CEA), explicó al alumnado la importancia del Monitoreo de Aves, destacando el papel fundamental que cumplen tanto las especies residentes como las migratorias en la polinización, la dispersión de semillas y el equilibrio ecológico de la isla.

Más tarde, el biólogo Ricardo Peralta Muñoz, responsable del Campamento Tortuguero Punta Sur, presentó las características y el estado de conservación de las dos especies de tortugas marinas que anidan en Cozumel: la tortuga verde (Chelonia mydas) y la caguama (Caretta caretta), ambas en peligro de extinción. Subrayó los desafíos que enfrentan debido a las amenazas naturales y humanas, y la relevancia de proteger sus ciclos de vida.

Finalmente, las y los estudiantes conocieron las acciones que la FPMC realiza para la protección de estos emblemáticos quelonios, entre ellas el monitoreo y marcaje de nidos, la limpieza de playas, el registro científico de datos y el uso de herramientas de geolocalización, esfuerzos que reflejan el compromiso permanente de la institución con la conservación de la biodiversidad y la formación de una ciudadanía ambientalmente responsable.