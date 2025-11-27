Alza al pasaje, hasta que se brinde un beneficio tangible: Mara Lezama

Nungún aumento al transporte urbano en diciembre

El proyecto MOBI es un sistema de movilidad que ofrecerá un servicio de calidad

Cancún.- No habrá aumento en las tarifas del transporte público hasta que haya condiciones para avalarlo, afirmó de forma contundente la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante el programa “La Voz del Pueblo” que transmite todos los jueves a través de redes sociales y se replica por diversos medios de comunicación.

Mara Lezama reiteró que no es verdad que vaya a subir el transporte urbano y explicó que se presentó el proyecto MOBI, un sistema de movilidad sumamente necesario que tiene como prioridad ofrecer un servicio de calidad, en el que las y los ciudadanos se trasladen en unidades que ofrezcan condiciones eficientes.

“Es un proyecto de movilidad y no es verdad que haya incremento en tarifas” reiteró la Gobernadora. No se tiene previsto aumento de precios en el servicio de transporte urbano, hasta que no hayan condiciones que garanticen una mejora en el sistema de transporte.

Durante el programa, la gobernadora de Quintana Roo informó que este fin de semana estará en la entidad la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la que trabajará en temas como Vivienda para el Bienestar, las Pensiones para el Bienestar, supervisión de obras de educación e infraestructura, etc.

Indicó que Quintana Roo es uno de los dos estados del país que tienen mayor asignación de viviendas nuevas, con 4 mil 871, y ya han sido entregadas 672.

Otro tema que destacó Mara Lezama es la presentación del presupuesto histórico para el 2026 que prioriza el bienestar de las personas, honesto, transparente, en un nuevo gobierno en el que se acabaron los cochupos, la corrupción. Contempla incrementos en infraestructura, educación, salud, seguridad, para seguir cerrando brechas de desigualdad.

Añadió que el manejo honesto del dinero del pueblo, que le pertenece al pueblo, se refleja en que somos un estado que no tiene ninguna observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

A lo largo del programa, en el que atendió, leyó y resolvió temas de las personas, la gobernadora Mara Lezama hizo hincapié en las acciones para combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, al adherirse al “Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres” y firmar el Pacto Nacional para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra la Niñez, del que Quintana Roo fue el primer estado en sumarse.

Para continuar con las actividades, habrá 16 días de activismo con más de 621 eventos y la participación de 48 instituciones de los 11 municipios.

En la parte final del programa, la gobernadora Mara Lezama invitó a la población en general a participar en la campaña de recaudación de cobertores a través del programa “Abrigando Corazones”, que impulsa el DIF Quintana Roo, para donarlo a personas o familias de altura vulnerabilidad.

Colocan la primera piedra del Instituto Tepeyac Cancún

Cancún.- Al participar en la colocación de la primera piedra del Instituto Tepeyac Campus Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa que cuando se invierte en educación, con valores, con visión de comunidad, es claro que en Quintana Roo estamos en el camino correcto.

“Me encanta que se hablen de valores cívicos, de valores éticos, de valores morales, porque si bien es cierto que las y los alumnos vienen a aprender historia, biología, inglés, también es importante que en la escuela se refuercen los valores” expresó Mara Lezama.

Con la presencia de Jorge Anguiano Godínez, presidente de RED Tepeyac, y de Juan José Errejón Alfaro, director general de Tierra y Armonía, la gobernadora Mara Lezama reiteró que este mundo necesita paz, reconstruir el tejido social, y para ello se necesitan valores, fe, empatía y compasión.

El Instituto Tepeyac Campus Cancún es un proyecto educativo de inversión privada por 220 millones de pesos para fortalecer la oferta académica de alto nivel en la zona norte del estado y refuerza el compromiso del gobierno de ampliar la cobertura educativa.

Al respecto, el presidente de la RED Tepeyac, Jorge Anguiano dio a conocer que este es el segundo plantel en Quintana Roo y trabajarán con pasión y profesionalismo, con la convicción que la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo.

Añadió que el Instituto Tepeyac llega a trabajar en sinergia con la comunidad de Cancún, una comunidad con historia.

Por su parte Juan José Errejón, director de Tierra y Armonía, indicó que este Instituto se construye en el desarrollo Kulkana, que crece en forma ordenada, y en donde esta escuela será un pilar para la comunidad y motor de integración social.

Participaron en la colocación de la primera piedra la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña; José Antonio Anguiano, vicepresidente de la RED Tepeyac; Juan Cristóbal Errejón Escobar, director de TYA Cancún; el Pbro. Antonio Reyes, capellán de la iglesia Cristo Resucitado; Lucy Moisés Osorio, directora general del Campus Cancún, y Hugo Rojas Brito, director general IT Campus Xcaret.