Solo los alojamientos con registro Retur-Q podrán operar durante 2026

Adelanta la Sedetur

La medida busca regularizar y transparentar la oferta de hospedaje en el estado

Chetumal.- La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) confirmó que a partir de enero de 2026 únicamente los alojamientos que cuenten con el Registro Estatal de Turismo de Quintana Roo (Retur-Q) podrán operar legalmente en la entidad. La medida busca regularizar y transparentar la oferta de hospedaje, en un estado que concentra más del 40% del turismo internacional que llega a México.

El titular de Sedetur, Bernardo Cueto Riestra, explicó que el registro será obligatorio para hoteles, hostales, departamentos en renta y plataformas digitales como Airbnb, con el fin de garantizar seguridad a los visitantes y equidad en la competencia entre prestadores de servicios.

Retur-Q es un padrón estatal que permite identificar y supervisar a todos los establecimientos de hospedaje en Quintana Roo. Entre sus objetivos destacan:

– Ordenar la oferta turística, evitando la operación de alojamientos irregulares.

– Garantizar seguridad y calidad en los servicios ofrecidos a los visitantes.

– Facilitar la planeación turística, al contar con datos precisos sobre capacidad instalada y ocupación.

– Promover la formalidad, integrando a plataformas digitales bajo las mismas reglas que hoteles y hostales.

Quintana Roo cuenta con más de 120 mil cuartos de hotel, cifra que lo coloca como líder nacional en infraestructura turística. El crecimiento de la renta vacacional a través de plataformas digitales ha generado competencia desleal y problemas de seguridad, según Sedetur. Con el Retur-Q, se busca que todos los alojamientos contribuyan de manera equitativa al desarrollo turístico y fiscal del estado.

Los hoteleros han respaldado la medida, al considerar que permitirá equilibrar la competencia frente a plataformas digitales. Pero en el caso de los arrendadores particulares, Algunos expresan preocupación por los requisitos y costos de registro, aunque Sedetur ha anunciado capacitaciones y acompañamiento para facilitar el proceso.

Se espera que la medida incremente la confianza de los visitantes, al garantizar que los alojamientos registrados cumplen con estándares mínimos de seguridad y calidad.

Hoteles listos para recibir el Mundial

Con miras al Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes principales a México, Estados Unidos y Canadá, Cancún se prepara para recibir a selecciones nacionales que entrenarán y concentrarán en el Caribe mexicano. Autoridades turísticas y hoteleras confirmaron que varios complejos de la zona hotelera ya trabajan en adecuaciones de infraestructura y servicios especializados para hospedar a equipos y delegaciones oficiales.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) informó que Cancún fue seleccionado como uno de los puntos de concentración gracias a su conectividad aérea internacional, oferta hotelera de primer nivel y facilidades deportivas.

Los hoteles de Cancún están realizando ajustes para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA y las federaciones nacionales:

– Áreas privadas de entrenamiento y recuperación física.

– Espacios de alta seguridad para garantizar la privacidad de jugadores y cuerpos técnicos.

– Menús especializados diseñados por nutriólogos para atender las necesidades de alto rendimiento.

– Salas de prensa y logística interna para atender a medios internacionales.

La llegada de selecciones nacionales y sus delegaciones representa una oportunidad única para Cancún, pues la presencia de equipos mundialistas reforzará la imagen del destino como centro deportivo y turístico.

Se espera un incremento en la ocupación hotelera y en el consumo de servicios turísticos durante las semanas previas y posteriores a los partidos. Si bien, Cancún no será sede de partidos, su papel como centro de concentración lo posiciona en el mapa del Mundial.

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) y el CPTQ trabajan en conjunto con la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para definir los hoteles y centros deportivos que recibirán a las selecciones. Además, se prevé reforzar la seguridad y la logística aeroportuaria para garantizar traslados ágiles hacia las sedes oficiales en México.