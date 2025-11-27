Descartan un aumento de 3 pesos a las tarifas del transporte público

Usuarios celebran la decisión

Los precios se mantendrán sin cambios hasta que haya renovación de la flota

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) descartó el incremento de 3 pesos en la tarifa de transporte público en Cancún, que se había anunciado para el 1 de diciembre.

El titular del organismo, Rafael Hernández Kotasek, explicó que cualquier ajuste quedará condicionado a la renovación del 40% de la flota de camiones y a mejoras visibles en rutas y operación, previstas para 2026.

La decisión fue celebrada por miles de usuarios que dependen diariamente del servicio. Desde mediados de noviembre, cuando se habló de un posible aumento, las redes sociales se llenaron de mensajes de rechazo y exigencias de “no más aumentos sin calidad”.

El gobierno estatal también informó que asumirá el control del transporte público en Cancún, lo que implica que el Ayuntamiento de Benito Juárez perderá la facultad de fijar tarifas y concesiones.

Por otro lado, en Playa del Carmen, la directora de Transporte Público, Nayeli Molina, confirmó que no habrá incrementos en las tarifas durante lo que resta de 2025 y todo 2026.

El Ayuntamiento señaló que no puede generar incertidumbre en un sistema que será asumido por el Gobierno del Estado con la llegada del proyecto Movilidad del Bienestar (MOBI).

El Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” y autoridades locales coincidieron en que cualquier ajuste tarifario se analizará hasta que se implemente plenamente el MOBI en 2026.

El diagnóstico estatal sobre el transporte en Playa del Carmen reveló problemas como frecuencia insuficiente, rutas limitadas y unidades deterioradas, por lo que se espera que la modernización venga acompañada de mejoras en calidad y servicio.

Molina pidió a la ciudadanía reportar cualquier intento de cobro indebido en camiones o combis, garantizando que las tarifas actuales se respeten.

Tanto en Cancún como en Playa del Carmen, el congelamiento de tarifas responde a la estrategia estatal de implementar el Sistema de Movilidad del Bienestar (MOBI) en 2026.

Este proyecto busca una reingeniería del transporte público, con nuevas rutas, horarios ampliados y unidades renovadas, antes de aplicar cualquier ajuste en los costos. Para los usuarios, la suspensión de aumentos representa un respiro económico en medio de un contexto de inflación y altos costos de vida en la región turística.

Abren investigación por conducta inaceptable de taxista

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) informa que ya identificó plenamente al operador del servicio de taxi, denunciado en un video que circula en redes sociales donde se observa que posiblemente en estado inconveniente, se comporta de manera inaceptable en la vía pública.

De manera inmediata, el instituto solicitó al sindicato correspondiente el informe oficial sobre los hechos y la verificación del cumplimiento de sus propios protocolos y medidas disciplinarias internas para aplicar sanciones.

Por parte de Imoveqroo se abrió un expediente administrativo para investigar formalmente el caso; Se procederá conforme a la Ley de Movilidad y el Reglamento del Transporte Público; Se reitera el llamado a concesionarios y operadores a mantener una conducta profesional, respetuosa y alineada con los estándares que exige el servicio.

En un destino turístico de talla mundial como Cancún, no hay espacio para comportamientos que afecten la seguridad, la confianza o la imagen pública. El transporte público debe ser digno, seguro y responsable.

Imoveqroo mantiene una política de cero tolerancia ante conductas que vulneren la integridad del servicio y reafirma su compromiso con la legalidad, la supervisión permanente y la movilidad con orden, para el bien de las y los quintanarroenses.