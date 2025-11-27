Arranca en Cancún con KillB3at la campaña 25N “El violentador eres tú”

La nueva campaña busca enfrentar esta realidad con un enfoque comunitario y cultural

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En Cancún, arrancó la campaña 25N “El violentador eres tú”, acompañada por la artista de origen maya KillB3at (Vere Delirios), cuya voz y estilo de rap dieron fuerza al mensaje.

Se subrayó que en Quintana Roo existe cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y que el objetivo es romper el silencio, acompañar y creer en las víctimas. Y agradecieron a KillB3at, por recordarnos desde nuestras raíces mayas que la fuerza de las mujeres transforma, sana y empodera.

La Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo presentó la cartelera de actividades que se desarrollarán en los próximos 16 días:

– Talleres comunitarios de prevención.

– Foros académicos y culturales.

– Campañas de sensibilización en escuelas y espacios públicos.

– Acciones de atención y acompañamiento a víctimas.

En total, se realizarán más de 400 actividades en todo el estado para prevenir, atender y combatir la violencia de género.

A pesar de los esfuerzos, Quintana Roo se mantiene entre los primeros lugares nacionales en delitos de violencia contra mujeres, incluyendo trata de personas, violación y violencia de pareja, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La campaña busca enfrentar esta realidad con un enfoque comunitario y cultural, reforzando el mensaje de que “no es normal, es violencia” y que las mujeres no están solas.

Además, Quintana Roo se adhirió al “Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres”, impulsado por el Gobierno de México. Se destacó que en el estado ya se reformó la Constitución en materia de igualdad sustantiva y que delitos como acoso y abuso sexual se persiguen de oficio.

Primeros lugares en trata de personas, violación y violencia

De acuerdo con el SESNSP, Quintana Roo reporta:

– 132 casos de trata de personas, lo que coloca al estado en primer lugar nacional, con una tasa de 12.64 por cada 100 mil mujeres.

– 105 llamadas de emergencia relacionadas con violación, también en primer lugar.

– Violencia de pareja: la entidad figura entre los estados con mayor número de reportes en el país.

Estos datos fueron difundidos por la organización GobernanzaMX en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para urgir a las autoridades a reforzar acciones de prevención y atención.

Colectivos feministas de Quintana Roo realizaron marchas y actividades conmemorativas en Cancún y otros municipios, denunciando la persistencia de la violencia de género y la falta de resultados contundentes en políticas públicas.

“Hacemos un llamado a la prevención, a programas comunitarios que lleguen a colonias, escuelas y zonas turísticas. Es necesario trabajar con las familias y talleres permanentes de información”, señaló Mónica Franco, integrante de GobernanzaMX.

El gobierno estatal, lanzó la campaña 25N “El violentador eres tú”, que busca visibilizar las violencias que enfrentan mujeres y niñas, y reforzar el mensaje de que “No es normal, es violencia”.

La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural en México. Quintana Roo, por su condición turística y fronteriza, enfrenta retos adicionales como la trata de personas vinculada al turismo sexual y la migración.