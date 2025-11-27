Alcaldesa Azucena Cisneros Coss transforma Jardines de Santa Clara con más obras públicas

Repavimentación y mejor abasto de agua

Ecatepec, Méx.- Una transformación se vive en el fraccionamiento Jardines de Santa Clara, donde la alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró las repavimentaciones del Camino Viejo a San Agustín y Calle 12, junto con la instalación de un boster para mejorar la dotación de agua y la iluminación de dichas vialidades; sin embargo, anunció que “lo mejor está por venir”.

Hace meses las citadas calles se encontraban devastadas y hoy Cisneros Coss se dio cita, junto con servidores públicos y vecinos, para cortar el listón inaugural de ambas avenidas, que convergen con las colonias Jardines de Santa Clara, Prados de Santa Clara y Héroes de la Independencia.

La presidenta municipal anunció que está gestionando que “nos den el doble de recursos…, porque yo tengo mucha responsabilidad. Tengo muchísimos vecinos que atender, yo no tengo otro interés. Yo todo el tiempo estoy pensando cómo convulsionó Ecatepec para llevar más servicios”.

Agregó: “A mí no me van a encontrar nunca nada, me han querido ensuciar y ha sido infame la campaña de desprestigio, pero jamás me van a encontrar algo, porque yo vivo en la misma casa, con la misma gente. Lo único que me diferencia de todos ustedes es que tengo la gran responsabilidad (…), es un honor gobernar este gran municipio y el honor me lo dieron ustedes”.

Puntualizó que va a regresar no solo a esa región, sino que seguirá recorriendo todo el territorio municipal “porque hoy lo que yo les digo es que vamos a seguir avanzando en todas estas colonias en seguridad, en iluminación, en reparación de todo lo que se tiene que hacer, como nunca en la historia de Ecatepec”, dijo.