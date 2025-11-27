Celebra Isaac Montoya Márquez el Día de la Gordita en Naucalpan

En el restaurante “Carnitas Alfonso”

Naucalpan, Méx.- “Reafirmamos nuestro compromiso con las y los emprendedores y con todas aquellas empresas que generan empleo, fortalecen la economía local y ofrecen un servicio de calidad a nuestra comunidad”.

Expresó lo anterior, el presidente municipal Isaac Montoya, al cortar el listón de la conmemoración del Día de la Gordita, que se celebró en las instalaciones del restaurante “Carnitas Alfonso”, ubicado a un costado del Palacio Municipal de esta localidad.

“Desde Carnitas Alfonso celebramos el tercer año del Día la Gordita, junto al fundador de este negocio, Don Alfonso Madrigal. Este espacio es un referente de nuestra tradición culinaria y un orgullo para Ciudad Naucalpan”, dijo el alcalde.

El mandatario municipal puntualizó: “Me dio mucho gusto convivir con Rogelio Lechuga, con la familia Lechuga Madrigal y con quienes forman parte de este proyecto que, desde hace casi seis décadas, se ha convertido en un punto de encuentro para quienes disfrutan de la comida mexicana”.