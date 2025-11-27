Inaugura el DIF Tlalnepantla otra sala de lactancia en Santa Mónica

Entorno seguro, respetuoso y digno para madres

Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de promover los derechos de las madres y sus hijos en la primera infancia, el Sistema Municipal DIF de este municipio, inauguró una nueva Sala de Lactancia, en las instalaciones ubicadas en el fraccionamiento Santa Mónica.

Por instrucciones del presidente municipal Raciel Pérez Cruz, se llevó a cabo la apertura de este espacio que busca brindar un entorno seguro, respetuoso y digno para que las madres puedan amamantar, extraer leche, descansar y sentirse acompañadas sin ser juzgadas.

La presidenta honorífica del DIF, Rocío Pérez Cruz, indicó que la creación de esta sala responde a la firma del Pacto por la Primera Infancia, que pretende garantizar acciones concretas que fortalezcan el desarrollo infantil y brinden oportunidades iguales desde los primeros años.

“Como Presidenta del DIF Tlalnepantla, pero también como mujer y como madre, sé que la lactancia no siempre es sencilla. Requiere tiempo, paciencia, apoyo y mucha sensibilidad. Por eso este lactario existe: para acompañarlas, para hacerles más ligero el camino y para decirles, con hechos, que no están solas”, expresó.

Este compromiso, afirmó, se impulsa para proteger y cuidar a las niñas y niños desde el embarazo hasta los cinco años y once meses de edad. Además, se formalizó la colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Como resultado de este acuerdo, estudiantes y profesionales en enfermería acompañarán a las madres, brindándoles orientación y fortaleciendo su confianza en el proceso de lactancia.

La iniciativa busca que ninguna madre quede sola en esta etapa y que el apoyo recibido sea tangible y efectivo. La coordinadora del Pacto Primera Infancia, Angélica de Anda Ortega comentó que: “Este trabajo se suma a la visión de nuestra Presidenta Honorífica, quien siempre nos exige buscar la manera más humana de apoyar.