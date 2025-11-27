Toman protesta al Comité Consultivo Empresarial del CNEN

Naucalpan, Méx.- Hoy se tomará protesta al Comité Consultivo Empresarial del «Consejo Naucalpense Empresarial y de Negocios», cuyo proyecto estratégico es contribuir al diseño, coordinación y promoción de iniciativas orientadas al crecimiento económico sostenible del municipio. Se trata de reunir y vincular a los empresarios más relevantes de Naucalpan, para fortalecer la colaboración entre el sector privado, la academia y el gobierno municipal y consolidar una agenda de trabajo conjunta que permita articular esfuerzos para mejorar ámbitos clave como la educación, la seguridad, la salud y el desarrollo social. Con ello se busca fomentar el crecimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, mediante programas de apoyo, capacitación, acceso a financiamiento y vinculación empresarial. Además de promover un entorno favorable para la inversión, incentivando nuevas oportunidades de negocio y fortaleciendo la infraestructura económica del municipio.