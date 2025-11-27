Adal Ramones, es Scrooge en “Un Cuento de Navidad, el Musical”

Por: Asael Grande

Esta Navidad, Adal Ramones deja las botas de “La Granja” para vestirse de Scrooge en “Un Cuento de Navidad, el Musical”, que llega al Nuevo Teatro Silvia Pinal del 20 al 28 de diciembre con una puesta en escena familiar, llena de música, emoción y una historia clásica que conmoverá a las familias mexicanas.

Basado en el clásico de Charles Dickens, llega “Un Cuento de Navidad, el Musical”, en donde Ramones encarna a Ebenezer Scrooge, un anciano avaro que desprecia la Navidad, el altruismo y la alegría compartida. A lo largo de la obra, tres espíritus navideños, los del pasado, presente y futuro lo visitan para mostrarle cuáles han sido sus errores, cómo vive ahora, y qué podría suceder si no cambia.

En esta versión, Adal Ramones da vida a Scrooge, un papel que él mismo ha dicho que soñaba interpretar desde niño. La producción, con dirección escénica y coreografía de Óscar Carapia, así como con la dirección musical de Analí Sánchez, es ambiciosa, con más de 30 artistas en escena, música en vivo, coreografías, y una escenografía que busca envolver al público en la atmósfera navideña: “estamos presentando a una integrante nueva al elenco, que viene a darle más puncho, más iluminación al cartel, que es la talentosísima Lisset; este proyecto, Un Cuento de Navidad nació de la mente de Diego Cantú que, en el 2019, estando yo en la obra de comedia Dos Más Dos, me habló para invitarme a hacer con los ex alumnos del Tec, Un Cuento de Navidad, y se pagaron los derechos de la obra, este es el tercer año consecutivo que hacemos este musical, un cuento hermosísimo que cuenta la historia de Ebenezer Scrooge, este hombre que lo conocemos como el viejo avaro, que odia a la Navidad, y no da a los pobres, no dona a fundaciones, él se queda con todo ese dinero para vivir sólo paupérrimamente, y tiene visitas nocturnas que son los fantasmas de la navidad; hemos visto un montón de versiones de Scrooge, nosotros tenemos un proyecto de altísimo nivel, con música en vivo, con orquesta en el escenario, con coreografías del maestro Óscar Tapia;: es un sueño que tenía yo de chavo, a los diecisiete años dije, ‘algún día voy a hacer Scrooge’, y se hizo realidad, estrenamos del 20 al 28 de diciembre en este Nuevo Teatro Silvia Pinal”, comentó en conferencia, Adal Ramones.

La actriz y cantante, Lissset, quien es suma al elenco de Un Cuento de Navidad, el Musical, dijo que “este maravilloso Cuento de Navidad, hace tanta falta, que aborda el valor del ser, y no del tener, tengo la fortuna de que me inviten a participar en este proyecto tan amoroso, lleno de mensaje, de luz, de música, de magia, es un gran legado que me da la vida de poder estar con Adal, y seres tan amorosos, yo soy, justamente, el espíritu navideño del presente, y que le va a enseñar a Scrooge sobre el aquí y el ahora”.

Esta puesta en escena lleno de emotividad con momentos de humor y ternura, traerá a las familias mexicanas un mensaje de caridad, esperanza y buena voluntad. “Un Cuento de Navidad, el Musical”, protagonizado por Adal Ramones en el papel del Señor Scrooge, se presentará en el Nuevo Teatro Silvia Pinal, del 20 al 28 de diciembre de 2025, los días sábado 17:00 y 19:30 horas, domingo 13:00 horas. Martes 19:00 horas, jueves y viernes 18:00 horas.

La dramaturgia, basada en la obra de Charles Dickens, cuenta con música de Alan Menken, letras de Lynn Ahrens, libreto de Lynn Ahrens y Mike Ockrent. Dirección escénica y coreográfica, por Oscar Carapia; la dirección musical y vocal, por Analí Sánchez.