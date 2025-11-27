Informalidad alcanzó al 55.4% de la población ocupada en el tercer trimestre

Abarca a 32.9 millones de personas

Esto representa un crecimiento trimestral de 400,000 ocupados y un aumento anual de 465,887 puestos

La tasa de informalidad en el tercer trimestre alcanzó al 55.4% de la población ocupada en el país, la cifra más alta desde el mismo trimestre del 2022, cuando se ubicó en 55.6%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La informalidad reportada en el periodo julio-septiembre de este año, implica un repunte trimestral 0.6 punto porcentual, e hila dos trimestres con crecimiento. En lo que va del año, el indicador reporta un incremento de casi un punto porcentual.

El sector que concentra el mayor número de trabajadores en el sector informal es el de los servicios, con 19.8 millones de trabajadores, lo que representa 52% del total.

Desde el tercer trimestre de 2023, la tasa de trabajo informal no rebasaba el umbral de 55%, el año pasado el indicador mostró una ligera reducción, pero en 2025 esa tendencia se revirtió.

A nivel regional, el sur y sureste presentaron los mayores niveles de informalidad: en Oaxaca, 80.1% de los trabajadores; Guerrero, 77.2%; Chiapas, 77.0%, además de Tlaxcala, con 72.1%, e Hidalgo, 71.6%.

En contraste, las localidades del norte tuvieron las menores tasas, como en Coahuila, 33.3%; Nuevo León, 34.2%; Chihuahua, 36.5%; Baja California, 38.7%, y Baja California Sur, 39.1%.

Entre julio y septiembre de 2025 se generaron 401 mil nuevos empleos en la informalidad, llegando a 32.9 millones de plazas, de las cuales 19.4 millones son ocupadas por hombres y 13.6 millones por mujeres.

En contraparte, en el sector formal se perdieron 308 mil puestos, por lo que en términos netos se crearon 92.7 mil plazas en el lapso de referencia, todas informales.

Pese a ello, el número de desempleados aumentó en 145.6 mil personas, al pasar de un millón 624 mil entre abril y junio, a un millón 769 mil en el tercer trimestre.

La población ocupada en la informalidad se caracteriza porque la relación laboral no es legalmente reconocida por el empleador y carece de beneficios de seguridad social y prestaciones de ley.

Deterioro en el mercado laboral

“Vemos un evidente deterioro en el mercado laboral, no sólo por el incremento en la tasa de desempleo, también por algo preocupante, por la informalidad. Hay personas que se han incorporado al mercado de trabajo, posiblemente por la caída en las remesas, pero desafortunadamente, muchos de los que han encontrado un trabajo lo ha hecho en la informalidad”, dice Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al tercer trimestre, la informalidad laboral abarca a 32.9 millones de personas, esto representa un crecimiento trimestral de 400,000 ocupados y un aumento anual de 465,887 puestos.

“La mayor proporción de empleos informales refleja debilidades estructurales y coyunturales del mercado laboral. Señala que la creación de empleos formales es insuficiente para absorber a la población que se incorpora al mercado de trabajo y también sugiere un entorno de menor confianza empresarial, así como contrataciones por periodos acotados, ante la desaceleración económica”, opina Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

La edad y el género influyen de manera significativa en la posibilidad de ocuparse en la informalidad. Los jóvenes de 15 a 24 años (68.5%), los adultos mayores de 65 años (77.5%) y las mujeres (55.9%) registran niveles superiores al promedio.

El fortalecimiento de la informalidad laboral ha estado acompañado de una debilidad del empleo formal. La formalidad eliminó 308,481 plazas en el tercer trimestre en comparación con el periodo previo, y se redujo en 460,687 puestos en un corte de 12 meses.

“Es un reflejo de que aún se perciben bajos salarios, ausencia de prestaciones y menor acceso a seguridad social. En conjunto, la informalidad creciente confirma un mercado laboral vulnerable, en línea con el menor dinamismo económico observado durante 2025”, apunta Janneth Quiroz.

También hay una relación entre la formalidad del trabajo y el nivel salarial. Entre los ocupados en el sector formal, sólo 22.2% se ubica en el renglón de hasta un salario mínimo como ingreso, pero entre las personas ocupadas en la informalidad, ese universo es de 52.8%; es decir, casi el doble.

Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los más informales

Si bien la tasa de informalidad general es de 55.4%, hay estados que rebasan por mucho ese umbral. De acuerdo con el análisis de ManpowerGroup sobre la ENOE, Oaxaca (80.1 %), Guerrero (77.2 %) y Chiapas (77.0 %) son las entidades con los niveles más altos de informalidad laboral, todos ubicados en la zona sureste del país.

En el otro extremo están los estados del norte, Coahuila (33.3 %), Nuevo León (34.2 %) y Chihuahua (36.5 %) tienen las tasas de trabajo informal más bajas del país.

“Los contrastes regionales, entre las tasas de informalidad de las diferentes entidades federativas evidencian la desigualdad de oportunidades laborales en el país.

¿Por qué los mexicanos prefieren el trabajo informal?

El 49% de las encuestadas y encuestados considera que uno de los principales intereses de las personas que trabajan bajo la informalidad es conseguir más ingresos. Según sus comentarios, esto se debe a que las empresas no ofrecen salarios justos, ni existe igualdad salarial.

Para el 39%, lo que lleva a una persona a elegir el comercio no regulado u otra actividad considerada como informal, es la falta de oportunidades laborales y la carencia de trabajos dignos.

Por su parte, el 9% considera que uno de los detonantes más importantes del trabajo informal es la ausencia de reformas laborales. Es decir, el incumplimiento de leyes y derechos laborales por parte de las empresas.