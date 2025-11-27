Entregan 2,800 tarjetas de Mujeres con Bienestar en la zona oriente de Edomex

Mejoran condiciones de vida de mexiquenses

Además del apoyo económico, se otorgan servicios como asistencia médica telefónica

Tecámac, Estado de México.– El gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez entregó 2 mil 800 tarjetas del Programa Mujeres con Bienestar a beneficiarias de Tecámac, Ecatepec, Cuautitlán, Nextlalpan y Acolman con la finalidad de empoderar y propiciar mejores condiciones de vida para este sector.

En el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, ubicado en Tecámac, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, puntualizó que este programa es una de las principales acciones que se realizan a favor de las mexiquenses, por lo cual, además de un apoyo de 2 mil 500 pesos, otorga servicios adicionales como asistencia médica telefónica.

En este sentido, explicó que profesionales de la salud brindan orientación sobre problemas médicos que no requieran ayuda de un especialista. Los pasos para recibir este servicio son: comunicarse al Centro de Atención Telefónica al número 55 41 61 69 97; proporcionar nombre y teléfono para que puedan canalizar la llamada; y, posteriormente, se les conectará con un médico general.

De esta manera, en tiempo de mujeres, el Gobierno del Estado de México reafirma el compromiso de atender de forma cercana y oportuna a este sector para resarcir una deuda histórica y coadyuvar a que su desarrollo sea óptimo, otorgando así, atención telefónica las 24 horas de los 365 días del año.

Renuevan clínica del ISSEMyM en Toluca

Para fortalecer el sistema de salud estatal y dignificar la atención a las y los mexiquenses, el gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez amplía y renueva la Clínica de Consulta Externa “Rancho La Mora” del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), con el respaldo de la Oficialía Mayor.

Ignacio Salgado García, Director General del ISSEMyM, destaca que esta acción es gracias al esfuerzo conjunto y a una planeación responsable, que rehabilita un inmueble para convertirlo en una clínica completa en beneficio de más de 18 mil derechohabientes. La nueva sede amplía la capacidad de atención y concentra en un solo lugar todas las áreas médicas, administrativas y de servicio al público, lo que mejora la coordinación del personal y agiliza los procesos.