“Fueradentro”: teatro autobiográfico que visibiliza la vida tras las rejas

Gran cierre de temporada el 2 de diciembre

Maye Moreno presenta su segunda obra autobiográfica en el Foro Shakespeare

Por Arturo, Diario Imagen

El 2 de diciembre, el Foro Shakespeare abre su espacio Urgente 2 para presentar el cierre de temporada de “Fueradentro”, la segunda obra autobiográfica de Maye Moreno, quien durante 16 años de reclusión en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla escribió más de sesenta piezas teatrales, siete de ellas premiadas en el Concurso Nacional de Teatro Penitenciario.

En escena participan la propia Moreno y la actriz Natacha Lopvet, quienes dan vida a una propuesta íntima y documental que narra la historia de dos mujeres que se conocen en prisión, se enamoran y sueñan con una vida juntas en libertad.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Natacha Lopvet compartió que la obra surge de experiencias carcelarias y busca conmover y cuestionar al público “La construcción de esta historia parte de vivencias propias y de otras mujeres. Es una obra autobiográfica y poética que muestra cómo el teatro en prisión se convierte en un espacio de resistencia y de sueños de libertad. Salir de prisión es un choque: te encuentras con una ciudad distinta a la que recordabas.”

La actriz subrayó que el montaje pretende visibilizar lo que sucede dentro de las cárceles y lo que enfrentan las mujeres al salir “Queremos desmitificar lo que creemos que pasa en prisión. La obra remueve, porque no se trata de juzgar, sino de entender que la reinserción social es un reto enorme. El sistema encierra a la gente con la idea de que ahí se van a volver ‘buenos’, pero al salir descubres que la sociedad también ha cambiado y que no hay condiciones reales para reinsertarse.”

Desde su estreno en 2022, Fueradentro ha recibido una respuesta positiva. El público se cuestiona, se emociona y se identifica con las historias narradas “Atravesamos muchas emociones disparadas: reímos, lloramos. Somos seres humanos y, aunque estemos encerrados, sentimos lo mismo: cantamos, lloramos, soñamos. Eso transmitimos en la obra.”

Lopvet enfatizó que el teatro se convierte en un puente de empatía: “Para conocer un país hay que conocer sus prisiones. Saber que hay más de dos mil mujeres aún encerradas en Santa Martha no me hace sentir más segura, porque la transgresión también ocurre afuera. El feminismo ha sido clave para que las mujeres presas tomen conciencia de que muchas veces son víctimas de un sistema más que culpables.”

La actriz expresó su deseo de que la obra pueda llegar a los propios centros penitenciarios “Nos encantaría que las mujeres que están presas puedan ver esta puesta en escena, porque les ayudaría a superar lo que están viviendo. No es una obra de denuncia, sino una obra que comparte una historia y que inspira tanto a la gente de afuera como a la de adentro. Hago un llamado a quienes puedan llevarnos a esos espacios para que nos inviten.”

Fueradentro de Maye Moreno culmina su temporada este 2 de diciembre en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare.

Obra de teatro documental que narra la historia real de una pareja de mujeres que salen de prisión y se enfrentan al mundo de los libres. M. y N. se conocen en la prisión, se enamoran y sueñan con una vida juntas en libertad. La vida fragmentada, la supervivencia, el reencuentro con los restos de una vida ya pasada. Es una obra íntima y avasalladora que describe la vida y los sentimientos de las mujeres que habitan en la prisión y lo que sucede al momento de abandonar ese lugar y enfrentarse a una nueva existencia.