Luz verde en la SCJN para el cobro de deuda fiscal millonaria a Grupo Salinas

El máximno tribunal del país publicó los engroses de las sentencias finales en siete juicios fiscales que perdió Grupo Salinas, lo que activa sus efectos legales y da luz verde al cobro de créditos fiscales multimillonarios en su contra.

En todos los procesos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el pasado día 13 las resoluciones de tribunales colegiados que obligan a las empresas Grupo Elektra y TV Azteca a cubrir créditos fiscales impuestos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que suman más de 48 mil 326 millones 928 mil pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013.

Con la publicación de los engroses se devuelve cada litigio a los tribunales de origen para que empiecen los plazos de cumplimiento de las sentencias de la Corte, y se notifica a las partes en el juicio. En el caso de los asuntos de Grupo Salinas, esto significa que el SAT puede proceder con los cobros correspondientes.

Las sentencias finales de 15 expedientes resueltos por el pleno relacionados con los siete juicios fueron publicadas el lunes pasado en listas electrónicas de la Corte, apenas 11 días después de que el llamado “nuevo pleno” resolvió los litigios, en contraste con la integración anterior, que tardaba meses o incluso años en emitirlos, retrasando así los efectos de la sentencia.

¿Qué sigue para las empresas de Salinas Pliego?

Grupo Salinas ya no podrá tramitar un recurso legal adicional en México después de la decisión de la Suprema Corte, que es el máximo tribunal del país y la última instancia nacional a la que se puede recurrir.

El escenario para las empresas de Grupo Salinas es complejo y la posibilidad que existe de continuar litigando los casos es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como instancia internacional.

Para que un proceso prospere en esa Corte Interamericana se debe argumentar y probar una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte tendrá que evaluar el caso, investigarlo y evaluar si la demanda tiene mérito para iniciar un proceso.

Sin embargo, se ve muy difícil que la Corte Interamericana pudiera darle trámite al caso, por lo que el escenario más viable para el empresario mexicano sería pagar los adeudos, sobre todo a la luz de la reforma a la Ley de Amparo, que no deja margen para la acción del magnate.