Martí Batres inaugura la +sucursal de SuperISSSTE San Fernando, en Tlalpan

Tras recuperación del espacio

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, inauguró la nueva sucursal SuperISSSTE San Fernando 547, en el complejo del organismo ubicado en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, tras la recuperación de este espacio que era utilizado por una fundación privada.

“Rescatamos y resignificamos uno de los 27 espacios que estaban tomados por una Fundación privada que lucraba con ellos, y abrimos ahí una nueva tienda de @TUSUPERISSSTE en #Tlalpan. (…) Esta tienda está pensada para apoyar a las mujeres que trabajan en este gran complejo del @ISSSTE_MX en San Fernando, Tlalpan”, publicó en sus redes sociales.

Frente a la comunidad de trabajadoras y trabajadores, Martí Batres señaló que la inauguración de esta nueva tienda SuperISSSTE se suma a la reciente apertura de las sucursales El Reloj, Coruña, Peluqueros y Toreo, por lo que la cadena de tiendas concluye el año con 44 sedes en operación: 18 en la Ciudad de México y 26 en el interior de la República.

“Con el neoliberalismo se redujo al SuperISSSTE casi hasta su desaparición, porque eran 375 tiendas y recibimos casi el 10 por ciento; nada más ahora se están reabriendo o abriendo nuevas y de forma consistente, sin déficit, sin endeudarnos, sin usar un presupuesto que no tenemos, sino con el con el funcionamiento eficaz del propio SuperISSSTE”, subrayó.

El director general del ISSSTE celebró los logros obtenidos por SuperISSSTE en el primer año de esta administración, como el incremento de las ventas en un 177 por ciento, la incorporación de mil 500 productos nuevos y el inicio de venta de frutas, verduras y cárnicos en las sucursales de la Ciudad de México y Guadalajara, con lo que se replican las políticas nacionales implementadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la industria mexicana.

Por su parte, la directora de SuperISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, destacó que la nueva sucursal brindará servicio de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas, y estará equipada con más de 2 mil 500 productos, como artículos de abarrotes, higiene personal y de limpieza; insumos de oficina y salud; libros del Fondo de Cultura Económica (FCE), y frutas y verduras, entre otros.

La puesta en marcha de esta tienda, apuntó, se enmarca en una serie de acciones que se realizan en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación para ofrecer precios justos, trato digno y productos de calidad a la derechohabiencia y población en general.

“Somos parte de una transformación de fondo en el país, bajo el liderazgo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, estamos reconstruyendo la confianza de nuestras instituciones públicas, a la economía de las familias mexicanas y contribuyendo también al Plan México, como lo ha instruido nuestro director general, el doctor Martí Batres Guadarrama”, compartió.

El director jurídico, Felipe de Jesús Zermeño Núñez, compartió que con la recuperación de los 27 espacios que eran utilizados por la Fundación ISSSTE se ha fortalecido el patrimonio del Instituto.

“Rescatamos 27 espacios, como el que ahora nos ocupa. (…) Nadie, absolutamente nadie puede alegar como derecho el hacer negocio privado desde el servicio público. El servicio público reclama servidores de la gente, no traficantes de influencias”, expresó.

Finalmente, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, reconoció la implementación de la unidad SuperMóvil de SuperISSSTE, que ha beneficiado a la población de más de 12 colonias de esta demarcación con artículos de calidad a precios bajos.

La sucursal SuperISSSTE San Fernando 547 iniciará operaciones con una plantilla de ocho personas: siete trabajadores y un gerente. Además, formará parte del Programa Comer bien, Vivir mejor, con el que se etiquetarán artículos avalados por la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN), y participará en el Programa Miércoles de Salud y Bienestar, en el que se brinda orientación y atención médica.

Las y los clientes podrán realizar retiros en efectivo y pago de más de 90 servicios, podrán acceder al 10 por ciento de descuento con la tarjeta del INAPAM, y del 5 por ciento de descuento con la tarjeta Solo para Ti, de SuperISSSTE.