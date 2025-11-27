La CDMX recibe al Mundial 2026 con una visión humanista y de transformación: Brugada

Habrá regeneración urbana

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó durante la «Mañanera del Pueblo», encabezada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la ruta de la capital para recibir el Mundial de Futbol 2026 ​​bajo una visión que prioriza los derechos, la igualdad y la transformación urbana.

En su discurso, la Jefa de Gobierno destacó que la Ciudad de México se prepara para ser una sede que derribe los muros de la desigualdad y celebre la vida y la cultura, enfocándose en el legado histórico como cuna del juego de pelota y sede de mundiales anteriores.

Al inicio de su discurso, hizo una evocación histórica sobre la importancia de la ciudad en el futbol, en el Mundial y el antiguo juego de pelota. “México Tenochtitlan, el ombligo de la luna, alberga de nuevo el mayor evento deportivo del mundo”.

Afirmó que “la pelota vuelve a casa, somos la única ciudad del mundo cuatro veces campeona, en el 70, en el 86 y próximamente en el 2026, pero no hay que olvidar el mundial de mujeres en 1971, donde fuimos subcampeonas”.

Refirió que la visión de la capital para el evento es clara: un mundial con un profundo sentido social y humanista.

“Queremos un mundial por la igualdad en una ciudad abierta y sin Muros”, puntualizó.

Subrayó la necesidad de garantizar un ambiente de respeto e inclusión, con una declaración enérgica, “recibiremos el mundial con una visión profundamente humanista, queremos mundial con derechos plenos en una ciudad de libertades que respete los derechos humanos, un mundial sin homofobia, sin racismo, sin clasismo, sin xenofobia, sin machismo, ni discriminación en una ciudad cosmopolita vibrante, fraterna para divertirse y disfrutar”.

Además, destacó el perfil de la capital como destino global. “Somos la ciudad más pluricultural de América, la primera en el mundo en museos, el tercer lugar global en gastronomía y el mejor destino del continente para la diversidad sexual”.

Acotó que el Mundial será un catalizador para la transformación permanente de la ciudad, enfocándose en obras que benefician a la ciudadanía, dijo que “las obras no serán de relumbrón, serán permanentes en beneficio de la ciudadanía”.

Entre las iniciativas clave destacó:

Regeneración Urbana: Impulsando la regeneración urbana y la rehabilitación de los barrios, pueblos y colonias alrededor del estadio, incluyendo la recuperación de la concesión del pozo de agua del estadio.

Electromovilidad: Con nuevas rutas de electromovilidad como «la ruta del Chapulín», el Trolebús que corre de Chapultepec a Universidad; la modernización del Tren Ligero «El Ajolote» de Tasqueña a Xochimilco, y una nueva línea de autobuses eléctricos en el Centro Histórico «Ruta de las Heroínas Indígenas».

nfraestructura: La transformación de la Calzada de Tlalpan con la ciclovía «La Gran Tenochtitlán», el primer parque elevado de la ciudad, y la remodelación del puente de acceso al Estadio Ciudad de México.

En materia de seguridad, puntualizó que la Ciudad de México se prepara para ofrecer el mundial más seguro, *»tendremos el mundial más seguro, recibiremos el mundial con una ciudad Iluminada, estamos instalando 31 mil cámaras que nos convertirá en la ciudad más videovigilada de América, adquirimos 3 mil 500 nuevas patrullas que ya cuidan la ciudad y tenemos la policía mejor capacitada»*.

Enfatizó que la población no será solo espectadora. “Queremos un mundial en donde la ciudad no sea solo espectadora, sino protagonista del mismo, que derribe los muros de desigualdad y que se viva desde las periferias hasta el centro con deporte y cultura, convivencia en las calles, en las plazas, en las canchas y en todo el espacio público”.

Para garantizar que todos disfruten del evento, anunció que se realizarán “30 festivales futboleros gratuitos en toda la ciudad y uno inmenso en el Zócalo con pantallas gigantes”, asegurando que “los precios de las entradas al mundial no serán un obstáculo para que todos disfrutemos el mundial”.

Finalmente, la Jefa de Gobierno reiteró su compromiso de trabajar por un evento exitoso, “trabajamos todos los días por un mundial con muchos goles que hagan historia y un gran gol por la igualdad y el bienestar, un mundial en una ciudad abierta y sin Muros”.