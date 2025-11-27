Reportan pérdidas superiores a los 6 mil mdp por bloqueos carreteros

Tras 4 días de movilizaciones

Negociaciones sin acuerdos entre el gobierno federal y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y la ANTAC

Los bloqueos de carreteras en varios estados por parte de transportistas y productores, hasta el jueves 27, han causado pérdidas acumuladas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos, calcula la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Pese a las reuniones sostenidas entre organizaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob), los cortes continúan de manera intermitente, principalmente en las zonas centro, occidente y norte del país y podrían prolongarse.

La Concanaco Servytur subraya que las micro, pequeñas y medianas empresas familiares son las primeras afectadas: un solo día sin vender puede comprometer nómina, renta o servicios básicos.

«Se trata de una estimación prudente que busca dimensionar el daño económico mientras se construye una salida negociada que no siga cargando el costo sobre empresas y hogares», aseguró la Concanaco.

El miércoles, las negociaciones terminaron sin acuerdos entre el gobierno federal y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas y Autotransportistas de Carga (ANTAC), por lo que continuaron los bloqueos. Los cierres totales y parciales de carreteras se registraron en al menos 20 estados, con más de 50 puntos afectados.

Hasta este jueves, los cierres de caminos, casetas y puentes fronterizos se mantuvieron en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala y Sonora.

En Nogales, Sonora, agricultores bloquearon la Aduana México, el recinto fiscal y todo el corredor fiscal, impidiendo el paso no sólo a tractocamiones sino a cualquier tipo de vehículo.

Los manifestantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo se movieron al Cruce Internacional Nogales III, conocido recinto fiscal, y ahora no sólo se impide el paso a los tractocamiones que se dirigen hacia la garita Mariposa, sino también a los automovilistas y al transporte de pasajeros que buscan ingresar a Estados Unidos por una vía rápida con caseta de cobro.

Mayores afectaciones en Ciudad Juárez

Las mayores afectaciones se registran en Ciudad Juárez, ya que los agricultores mantenían cerrados los tramos de carga, los puentes internacionales Zaragoza-Ysleta y Córdova Américas, así como el carril de mercancías del Puente Internacional de Palomas-Columbus. Por la tarde también se preveía el cierre del tramo de carga del Puente Internacional de Tornillo-Guadalupe. Además, al menos tres tramos carreteros en el país permanecían bloqueados.

Ante este escenario, el sector empresarial en Ciudad Juárez alertó sobre pérdidas millonarias e incluso el cierre de líneas de producción en las empresas maquiladoras.

La Asociación de Agentes Aduanales e Index señalaron que el cierre al comercio exterior en los cruces internacionales ha generado grandes afectaciones tanto de lado mexicano como estadounidense.

Aunque expusieron que los agricultores están en su derecho de reclamar al gobierno prestaciones, garantías o concesiones que les corresponden, aunque también creen que no se debe de hacer afectando a otros sectores de la economía.

María Teresa Delgado, consejera nacional de Index Juárez, explicó que los insumos de la industria se encuentran detenidos en Estados Unidos, ya que no han podido cruzar a esta localidad porque los cuatro cruces de exportación e importación están cerrados y eso les está causando pérdidas millonarias a las industrias.

Explicó que a la fecha no se tiene un estimado cuantificado de cuánto se estaría perdiendo; sin embargo, en un puente, en este caso Ysleta-Zaragoza, hay cerca de 700 cruces diarios que no se han efectuado.

Además de las afectaciones a las empresas, se prevé que empiecen a registrarse daños a las gasolinerías locales, ya que muchas comercializan combustible de exportación. En la noche del miércoles se empezaban a registrar largas filas en gasolineras, por temor a desabasto de combustible.

Caos en otros estados

En Tlaxcala manifestantes cerraron múltiples vialidades, incendiaron maquinaria pesada para impedir el paso y provocaron el colapso de la autopista Puebla-Tlaxcala, una de las conexiones estratégicas entre ambas entidades. Hasta las 20:30 se mantenían los cierres.

En Jalisco, transportistas y productores agrícolas mantenían cerrados cinco puntos carreteros: Autopista México-Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Ocotlán, en el kilómetro 426; autopista Guadalajara-Colima, kilómetro 87+000, en el entronque hacia Zapotlán El Grande; ramal La Barca-Jiquilpan, kilómetro 10+000, en las inmediaciones del municipio de La Barca; carretera La Barca-Atotonilco, kilómetro 1+800, a la altura de La Barca; carretera Irapuato-Guadalajara, kilómetro 159+500, en la zona de Atotonilco. En Guanajuato, se reactivó el bloqueo en la carretera federal 9, en Pénjamo.