SHAKIRA anuncia nuevas fechas en México de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

La noticia llega después de que SHAKIRA fuera reconocida por Billboard como la artista más taquillera de todos los tiempos.

SHAKIRA cierra un año histórico con un anuncio: la gran artista regresa a México. Después de un arrasador 2025 en escenarios de todo el mundo y de recibir el prestigioso reconocimiento de Billboard por La gira latina más taquillera de una mujer en la historia, SHAKIRA anuncia nuevas fechas en nuestro país con su monumental Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

21 de febrero – Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

24 de febrero – Estadio Carlos Iturralde de Mérida, Yucatán

27 de febrero – Estadio GNP Seguros, CDMX

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no solo destaca por su innovadora producción y su puesta en escena de primer nivel, sino también por su enorme impacto cultural. Con más de 2.5 millones de boletos vendidos alrededor del mundo y 75 shows, la gira continúa estableciendo estándares que la colocan como el espectáculo global más relevante del año.

México ha sido desde el inicio, uno de los pilares más grandes de este éxito, el epicentro del fenómeno global. Se trata del tour más grande en la historia del país, con presentaciones previas que rompieron récords históricos de asistencia, venta de boletos y número de fechas consecutivas en estadios.

Tan solo en la Ciudad de México, SHAKIRA realizó 12 fechas agotadas en el Estadio GNP Seguros —un logro sin precedentes— que reunió a más de 780 mil asistentes, contribuyendo a superar el millón de boletos vendidos en todo el país. El fervor del público mexicano no solo impresionó a la industria: influyó directamente en la decisión de agregar nuevas fechas, impulsada por la demanda masiva de los fans.

Es oficial: SHAKIRA regresa a México para ofrecer las noches más poderosas, emotivas y explosivas de la gira, en un encuentro que promete ser inolvidable. Además, recientemente el disco Pies Descalzos cumplió 30 años; mientras que Fijación Oral llegó a su 20 aniversario. Ambas producciones recibieron un homenaje mediante el especial Spotify Anniversary.