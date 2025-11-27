Gobierno del Edomex y UAEMéx acercan servicios de salud esenciales a la sociedad

Delfina Gómez y Martha Patria Zarza encabezaron arranque de Megajornada de Vacunación

Toluca, Méx. – 26 de noviembre de 2025.- Para generar una cultura de la prevención que reafirme el compromiso gubernamental e institucional con la salud pública, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez y la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, encabezaron el arranque de la Megajornada de Vacunación.

En compañía de la secretaria de Salud de la entidad, Macarena Montoya Olvera, Zarza Delgado afirmó que la vacunación es un ejercicio de autocuidado y de cuidado colectivo porque no sólo protege a la persona vacunada, sino que también sirve para preservar la salud de las personas que viven en su mismo entorno.

“De esta manera, cuando una gran cantidad de personas en una misma comunidad están vacunadas, se crea una inmunidad colectiva que reduce la probabilidad de que esa enfermedad se propague”, dijo.

En el Estadio de Fútbol Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”, la rectora de la Máxima Casa de Estudios mexiquense comentó que con un ánimo colaborativo y de servicio a la sociedad, la Autónoma mexiquense y el gobierno estatal reafirman su compromiso humanista con el Estado de México para la consolidación de una sociedad más cercana e incluyente, donde la salud y el bienestar sean para todas y para todos.

Indicó que esta megajornada de vacunación es una acción que acerca los servicios de salud esenciales a la sociedad, con el fin de promover una cultura de prevención que permita reducir riesgos, fomentar la atención oportuna y contribuir a la protección colectiva.

En este sentido, resaltó que la Administración Universitaria 2025-2029 colabora de manera cercana con instituciones estatales para fortalecer los mecanismos de incidencia y retribución social, pues la UAEMéx, como institución pública, tiene el deber de servir a la ciudadanía que la sostiene.

“Con inclusión, cercanía y progresismo, construimos una sociedad mexiquense fuerte, saludable y que promueve decididamente la articulación del conocimiento técnico y práctico para el bienestar y la atención de los desafíos que enfrentamos en nuestro querido Estado de México”, subrayó.

Finalmente, Martha Patricia Zarza Delgado aseveró que es necesario dejar “atrás viejas prácticas y poner nuestra esperanza y nuestros sueños en la consolidación de una sociedad más saludable, resiliente y que reconoce el impacto positivo que tienen los liderazgos femeninos en la atención y prevención de problemas sanitarios”.

La Megajornada de Vacunación estatal tiene el objetivo de aplicar entre mil y mil 500 inmunizaciones de manera gratuita, y estará disponible para todas las personas interesadas este miércoles 26 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas, en el Estadio de Futbol Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”, ubicado en la calle Mariano Matamoros.