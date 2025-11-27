Cumbia y Rock and Roll se Fusionan en el Lunario

Con Agua Nueva Tropical y La Onda Vaselina

La fusión nace de una colaboración inesperada que dio como resultado el tema «Si Tú Te Atreves»

Por Arturo Arellano

Jesús Teutli, director general de Agua Nueva Tropical, y Luis Carranza, integrante de La Onda Vaselina, revelan en entrevsta para DIARIO IMAGEN los detalles de “Cumbia Pop” un concierto que unirá generaciones y géneros musicales en el Lunario del Auditorio Nacional este 30 de noviembre. La fusión nace de una colaboración inesperada que dio como resultado el tema «Si Tú Te Atreves» y un show donde participarán también Vanessa Franco y Wero de Barrio.

«Esta fusión surge a una idea de nuestros managers que nos pusieron a platicar», reveló Luis Carranza. Lo que comenzó como una conversación entre representantes se convirtió en una colaboración que rompe barreras musicales. «Grabamos un tema que se titula ‘Si Tú Te Atreves’, que es un tema tropical adaptado con las voces de los chicos de la Onda Vaselina», agregó Teutli.

Teutli, compartió su entusiasmo sobre la recepción del tema y los planes futuros. «Esperamos que tenga muy buena aceptación. Apenas el tema lo estamos está viendo la luz, digamos». La agrupación tropical, que celebra 28 años de trayectoria, ha trabajado en más de 18 discos y cuenta con más de 200 canciones en su repertorio.​​

Esta colaboración entre géneros responde a una evolución natural de la industria musical. «Yo creo que ahora lo importante es hacer música, que ahora si te fijas, hay muchísimas fusiones de muchísimos artistas. La verdad la Onda Vaselina siempre se ha caracterizado por rock and roll. Hubo un disco en aquella época que sacamos de banda que se llama Pónganse botas, quítense tenis y fue el disco que más disfrutábamos, ahora nos reencontramos con estos ritmos y otros que estamos añadiendo».​​

La Onda Vaselina: Un

Reencuentro con la Historia

El grupo que hoy se presenta como La Onda Vaselina tiene una historia compleja que Luis Carranza aclaró «La agrupación fue creada en el 89 por Julissa, quien había montado una versión teatral de la película Grease. El grupo infantil original vendió más de 250 mil copias de su primer disco con temas como ‘Qué triste es el primer adiós’ y ‘Qué buen reventón’. En el año 2000, algunos integrantes se separaron de Julissa y formaron OV7, un grupo que alcanzó gran éxito comercial.​ En el 2019, OV7 nos vuelve a hablar para hacer un video nada más con ellos, solamente un video y de ahí surgió como la idea de reunir a la Onda Vaselina, muchos fans se empezaron a preguntar dónde estaban los exintegrantes». Actualmente, La Onda Vaselina está conformada por seis integrantes: Bárbara, Anabel, Ariadna, Gonzalo, Ramón y Luis, siendo cuatro de ellos exintegrantes originales y dos nuevas incorporaciones. Carranza explicó que en este nuevo proyecto «Julissa es la productora del show, productora creativa. Estamos bien contentos de volver a regresar».

La Experiencia de

Volver a los Escenarios

Para Luis Carranza, quien tenía apenas 8 años cuando ingresó al grupo original, regresar a La Onda Vaselina representa una experiencia completamente diferente. «Yo creo que ha sido emocionante porque ahora lo disfrutas con otra conciencia. Yo lo disfruto más ahora que cuando éramos niños, porque cuando éramos niños de repente no entiendes la magnitud».​

Y confesó que nunca imaginó que «a más de 40 años iba a cantar la de Susanita tiene un ratón o Calendario de amor, que yo las veía como canciones muy infantiles. Sin embargo, el productor musical ha sido fundamental, hizo una mezcla padrísima de los temas que se oyen actuales, pero sin perder la esencia de la Onda Vaselina».​

El concierto de La Onda Vaselina es un despliegue físico impresionante. «Nuestro concierto es muy visual, son 33 canciones, todas tienen coreografía, son las mismas coreografías de cuando éramos niños», detalló Carranza.

Agua Nueva Tropical: Casi tres

décadas de cumbia romántica

Fundada en 1997 por Agustín Teutli, Agua Nueva Tropical se ha consolidado como una de las agrupaciones más importantes de la cumbia romántica mexicana. La agrupación ha presentado su música en escenarios prestigiosos como el Sports Arena de Los Ángeles, el Madison Square Garden de Nueva York y el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.​​

Jesús Teutli, hijo del fundador y actual director general, explicó la evolución musical del grupo. «Somos una agrupación tropical que nos gusta, no nada más la cumbia, la salsa, o los ritmos latinos, también tenemos nuestra parte popera, rockera». Esta apertura musical facilitó la colaboración con La Onda Vaselina: «Tratamos de darle como tintes un poco pues de pop, aunque no nos vamos literalmente al género como tal, pero bueno, tratamos de darle un poquito ese colorcito».​

A lo largo de su trayectoria, Agua Nueva Tropical ha colaborado con grandes exponentes como Claudio Alcaraz, El Combo Loco de Mike Rodríguez, Los Yaguarú, Banda Machos y Rayito Colombiano. De la mano de SER Representaciones, la agrupación vive actualmente una etapa de renovación con su nuevo sencillo «Si Tú Te Atreves», tema que interpretan junto con La Onda Vaselina.​​

El Show: Tres horas

de fusión musical

El concierto «Cumbia Pop… La Historia Continúa» tendrá una duración total de tres horas e incluirá la participación de cuatro actos distintos. «Lo padre de esto es que hay muchísimos géneros musicales, como música urbana, pop, cumbia. Nosotros vamos a cantar rock and roll, banda y pop», detalló Carranza.

Además de Agua Nueva Tropical y La Onda Vaselina, el espectáculo contará con dos artistas invitados especiales. Vanessa Franco, cantautora queretana de 23 años, aportará su concepto pop y el cuarto acto será Wero de Barrio, artista de música urbana que añadirá un elemento contemporáneo al evento.

Una de las grandes atracciones del concierto serán las colaboraciones entre las agrupaciones. «Cada uno va a tener su momento y también va a haber colaboraciones», confirmó Carranza.

Los boletos para el evento están disponibles con precios de preventa en $450 pesos y $550 pesos el día del evento.​​