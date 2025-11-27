Enfría Monreal movilizaciones de agricultores sobre la reforma del agua

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Para lograr un alto en las tomas de casetas y cierre de carreteras, Ricardo Monreal les prometió una mesa de revisión participativa del proyecto de reforma del agua y les adelantó que habrá modificaciones importantes en la iniciativa ante la ola de protestas e inconformidades que motivaron bloqueos carreteros en más de 25 estados.

Para terminar con todos los bloqueos carreteros queda pendiente que el gobierno solucione las demandas de inseguridad, asaltos y secuestros, “mordidas” de elementos de la Guardia Nacional a transportistas.

En cuanto a lo del agua, Monreal adelantó:

“… el proyecto será ajustado específicamente en lo referente a la prohibición de transferir (heredar o vender) derechos de agua entre particulares, uno de los puntos más cuestionados por el sector agrícola”, les dijo el zacatecano.

Otro de los puntos más sensibles que seguramente será retirado, se dijo, es aquel que se refiere a aplicar prisión a quienes incumplan con las dotaciones establecidas por la autoridad a usuarios según la nueva ley.

Y es que los campesinos, ejidatarios, agricultores y ganaderos rechazan totalmente las medidas punitivas y riesgosas para la actividad productiva.

El levantamiento de todos ellos se concentra en 4 preocupaciones principales:

Prohibición para heredar o incluir concesiones en negociaciones de compra o venta de concesiones: los agricultores y campesinos, ganaderos y ejidatarios temen perder valor en sus predios si ya no pueden heredar o incluir la venta de sus derechos de agua.

Ven que la reforma dotará a Conagua un suprapoder centralista: Y a través de esta dependencia consideran que Conagua daría al gobierno un “control absoluto del agua”.

Igual, perciben una absoluta falta de certidumbre jurídica: Temen que revisiones a títulos de concesión afecten los permisos vigentes.

Y, ante la ausencia de un plan hídrico integral, piden políticas claras para recuperación y manejo sustentable del agua.

Ricardo Monreal escucha, opina y promete…

En ese contexto, pero especialmente apremiado por los bloqueos carreteros que afectan a gran parte del país, Ricardo Monreal entró en contacto directo con Efraín Morales, director de Conagua y con los dirigentes de los quejosos.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro reconoció que las observaciones de especialistas y productores son válidas, y aseguró que la iniciativa no se aprobará sin modificaciones.

“Lo que le garantizo es que sí se va a modificar la iniciativa… y se modifica a raíz de estos foros.

“Uno de los temas centrales es el de las concesiones, de las herencias, de las transmisiones de estas concesiones, y yo diría que muchas de las expresiones en los foros tienen razón”.

De ahí que el zacatecano, quien proviene de una familia campesina, ve modificaciones en:

La prohibición de transmitir concesiones. Y buscará que se incluyan mecanismos que reconozcan sucesiones, fusiones o cambios de titular sin fines especulativos.

Igual, se buscará modificar lineamientos del Registro Público del Agua y de los Organismos de Cuenca.

Ajustar disposiciones que generen incertidumbre jurídica para productores y empresas.

Monreal indicó que apenas iniciará este proceso de revisión y de modificación de la iniciativa presidencial en curso y por ello no podía dar plazos para que salga la nueva Ley de Agua.

Todavía, dijo, falta revisar las propuestas surgidas en los foros y consultas realizados.

Por lo tanto, la iniciativa continuará a discusión en la Cámara de Diputados, donde las observaciones del sector agrícola y de especialistas serán incorporadas a un nuevo texto.

El coordinador parlamentario de Morena insistió ante unos y otros que la reforma no se aprobará sin corregir los puntos más polémicos.

Lo que se pretende, dijo, es que los ajustes al proyecto presidencial bajen las tensiones de los productores agrícolas y permitan llegar al consenso más amplio sobre la gestión del recurso hídrico.

Adán Augusto espera lo del agua de diputados

En este contexto, Adán Augusto López, líder de la mayoría de Morena en el Senado, les recordó a los agricultores y campesinos, ganaderos y otros productores del campo darse una pausa en sus movilizaciones hasta concluir el proceso legislativo de la nueva Ley de Aguas.

Y luego que salga de la Cámara de Diputados y pase al Senado, ahí les dará otros tratos.

Total, que los quejosos podrían alcanzar quizá la mayoría de sus reclamos sin continuar con un movimiento que ya comienza a provocar malquerencias en grandes sectores de los ciudadanos que se han visto afectados por sus cierres carreteros.

Remoción de Gertz vestida de renuncia

Los apuros y carreras para llamar a la mayoría calificada del oficialismo en el Senado, advierten que el cese del fiscal Alejandro Gertz Manero fue por hartazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La filtración a medios esta semana del expediente judicial de Raúl Rocha Cantú, a quién le duró segundos su glamorosa fiesta como dueño de la franquicia de Miss Universo y el gane de la joven tabasqueña Fátima Bosch, fue lo último que le soportó la mandataria.

Y es que el expediente en que se le imputa por narcotráfico, tráfico de armas, y venta de huachicol y soborno de una alta funcionaria de la Fiscalía, involucra a otros personajes un trato privilegiado dentro de la 4T.

Y hasta ahí llegó Gertz, un personaje por demás turbio.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa