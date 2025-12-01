QRoo, de los mejores estados evaluados en materia de salud

En alineación con prioridades a nivel nacional

Las acciones se realizan con profundo sentido humanista y compromiso social

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Se dio a conocer que en Quintana Roo las iniciativas y acciones en materia de salud, se realizan con profundo sentido humanista y compromiso social, además de que están alineadas con las prioridades del sector salud a nivel nacional, según declaraciones del secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, durante la cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de los Servicios Estatales de Salud.

Al respecto, el director de Vinculación y Seguimiento a las Reuniones de los OPD’s del Consejo Nacional de Salud, Arturo Chimal Arechavala, destacó que las acciones de Quintana Roo reflejan el cumplimiento de las prioridades del gobierno de México en materia de prevención, cobertura universal y calidad de la atención.

Tras atestiguar la reunión, subrayó que en la entidad se hace patente la coordinación con la federación: “Atestiguamos los buenos resultados, las acciones para atender a las mujeres desde el embarazo, las niñas, las adolescentes para prevenir y atender el cáncer de la mujer, VIH, entre otros programas prioritarios del sector. No hay uno solo que no se esté ejecutando en Quintana Roo”, recalcó.

También destacó los programas que se tienen de ampliación de cobertura a través de estrategias móviles itinerantes, de vacunología, y otros. “Vimos los camioncitos que van a los tianguis a vacunar, en sí muy buenas noticias para el sistema de salud de Quintana Roo”.

Exitosa Carrera Ponte Pila

Con una importante participación de 1,100 corredores, se disputó con éxito la Carrera Ponte Pila Conade en Playa del Carmen, certamen recreativo que forma parte de la estrategia nacional para la Construcción de Paz y Transformación del Deporte en México, mismo que encabeza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Rommel Pacheco y que en Quintana Roo se realizó bajo la coordinación de la Comisión del Deporte (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop.

Afirman que en el municipio se prioriza al deporte como una de las acciones para la recuperación del tejido social, así como sumarse a las acciones que lidera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Les agradecemos por tomarse este tiempo, qué mejor manera que iniciar el día con una carrera de 5 kilómetros y una vista espectacular, disfruten esta competencia que pone a Quintana Roo como uno de los estados que se mantiene firme en la transformación de nuestro país”, resaltó Jacobo Arzate, quien fue el que encabezó la competencia.

El titular de la Codeq también agradeció a la Conade y a su director Rommel Pacheco por el apoyo brindado para realizar esta actividad en Playa del Carmen, la cual fue gratuita.

Las y los participantes recibieron una playera conmemorativa del evento y realizaron un recorrido de 5 kilómetros sobre la Quinta Avenida, teniendo como inicio y meta un costado del Portal Maya.

Cabe destacar que esta competencia se hizo de manera simultánea en todo el país y en el caso de Quintana Roo, la Codeq trabajó de la mano con el Instituto del Deporte de Playa del Carmen, que dirige Alberto “Beto” López, para la organización del certamen.