Alistan el documental Sargazo, que busca replantear la visión de recales

Proyecto de cineastas quintanarroenses

El 40% del material ya fue grabado en México, Belice y República Dominicana

Cancún.- El documental Sargazo está siendo desarrollado por la directora y guionista Sharon Alpuche y el fotógrafo documental Sebastián Azcárate, quienes han recorrido México, Belice y República Dominicana para registrar el impacto del alga en las comunidades más afectadas del Caribe.

Hasta ahora, el 40% del material ya fue grabado, y la propuesta busca replantear la visión del sargazo: no solo como una plaga que afecta al turismo, sino como una especie con propiedades ambientales relevantes que han sido subestimadas.

El próximo 29 de noviembre en Cancún, durante el Foro de Resiliencia Ambiental (Fora), se presentará el primer adelanto del documental. El evento combinará arte, ciencia y participación ciudadana, con el objetivo de acercar la problemática ambiental a la comunidad y recaudar fondos para continuar la producción.

Azcárate explicó que la iniciativa busca borrar las barreras entre la ciencia y la ciudadanía “Muchas veces vemos los proyectos ambientales allá arriba en el podio, y como comunidad no sabemos cómo participar. Este foro busca justamente eso: involucrar a la gente”.

La relevancia del documental se enmarca en una temporada crítica: Quintana Roo cerrará 2025 con más de 91 mil toneladas de sargazo recolectadas, un incremento del 147% respecto a 2024. El fenómeno ha afectado playas, ecosistemas y la economía turística, lo que hace urgente nuevas miradas y soluciones.

Lo que busca transmitir:

– Conciencia ambiental: Mostrar al sargazo como parte del ecosistema marino y no solo como desecho.

– Impacto social: Documentar cómo las comunidades caribeñas enfrentan las arribazones masivas.

– Innovación narrativa: Combinar ciencia y arte para generar empatía y reflexión en el público.

Cinco años de impacto

El arribo masivo de sargazo ha generado desequilibrios en los ecosistemas costeros. Al acumularse en las playas y descomponerse, provoca la pérdida de oxígeno en el agua, afectando a peces, corales y pastos marinos.

La biodiversidad marina se ha visto comprometida, con reportes de mortandad de especies en zonas de Puerto Morelos e Isla Mujeres.

El exceso de sargazo también genera emisiones de gases tóxicos como ácido sulfhídrico, que afectan la salud pública y la calidad del aire.

El sargazo ha tenido un efecto directo en la economía local:

Costos de limpieza: Los municipios y hoteles han invertido millones de pesos en la recolección y disposición del alga. Tan solo en 2025 se reportaron más de 91 mil toneladas recolectadas, lo que implicó un gasto extraordinario.

Afectación a comercios: Restaurantes y negocios cercanos a las playas han visto disminuir sus ingresos por la menor afluencia de turistas.

Oportunidades emergentes: Organizaciones y empresas han comenzado a explorar el aprovechamiento del sargazo para producir biocombustibles, materiales de construcción y proyectos de turismo regenerativo.

El turismo, principal motor económico de Quintana Roo, ha sido el sector más golpeado:

– Imagen deteriorada: Las playas invadidas por sargazo han generado quejas de visitantes y cancelaciones de reservaciones.

– Disminución de ocupación hotelera: En temporadas críticas, la ocupación cayó hasta un 30% en Cancún y la Riviera Maya.

– Competencia regional: Otros destinos del Caribe sin presencia masiva de sargazo han captado parte de los turistas que antes llegaban a Quintana Roo.

Entre 2021 y 2025, el fenómeno ha pasado de ser un reto estacional a convertirse en una crisis estructural para Quintana Roo. Los esfuerzos de contención —barreras marinas, brigadas de limpieza y disposición en rellenos sanitarios— han sido insuficientes frente a la magnitud del problema.