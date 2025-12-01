Impulsan en Cozumel conocimiento y conservación de tiburones y rayas

Fortalecen la educación ambiental

La actividad se realizó en coordinación con Mar Sustentable, Ciencia y Conservación

Cozumel.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), en coordinación con la organización civil Mar Sustentable, Ciencia y Conservación, impartió en el BiblioAvión Gervasio el taller infantil “Tiburones y Rayas de Cozumel”, con el objetivo de acercar a niñas y niños al conocimiento de las especies marinas que habitan los arrecifes de la isla.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacó que este tipo de actividades se alinean con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, al promover programas de educación ambiental y cultura de conservación desde temprana edad, fortaleciendo así la preservación de los ecosistemas a largo plazo.

Durante el taller, las y los participantes conocieron aspectos esenciales sobre los tiburones y rayas a través de una plática en la que se abordaron sus características biológicas, de ambas especies presentes en la región, su comportamiento y los sitios que frecuentan en los arrecifes de Cozumel.

La actividad contó con la participación de la Dra. Nadia Tamara Rubio Cisneros, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y miembro de Mar Sustentable, Ciencia y Conservación, quien explicó la importancia ecológica de los tiburones y las rayas, las amenazas que enfrentan y las acciones necesarias para su preservación, además de desmentir mitos y aclarar prejuicios generados por la desinformación.

Como complemento del aprendizaje, y mediante dinámicas, las y los asistentes recibieron material educativo como guías ilustradas, cuentos, pósters y carteles, diseñados para reforzar el conocimiento adquirido y fomentar una comprensión más profunda de la biodiversidad marina de la isla.

Para finalizar, el personal de la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social (PAS) y el biólogo Adrián Andrés Tun Cano, del Parque Urbano Corazón, junto con la Biol. Arlin Gabriela Ramos y la Biol. Mar. Alejandra González Mata, miembros de la organización ambiental, guiaron una actividad manual en la que cada participante elaboró un separador con la figura de un tiburón, permitiendo reforzar los conceptos del taller y brindar a las niñas y los niños un recordatorio simbólico sobre la importancia de proteger los ecosistemas marinos.