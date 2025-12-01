Abatir la inseguridad, compromiso del gobierno de Tlalnepantla: Raciel Pérez

Recuperación de la confianza ciudadana

Tlalnepantla, Méx.- Luego de recibir un cuerpo de seguridad que lejos de proteger a la población generaban temor y desconfianza, uno de los compromisos más firmes asumidos por el actual gobierno de Tlalnepantla es el abatimiento de la inseguridad y recuperar la confianza ciudadana en la corporación policiaca.

El alcalde Raciel Pérez Cruz afirmó que ante este escenario asumió el reto de implementar una estrategia integral para la construcción de paz y el fortalecimiento de la seguridad pública, basada en la proximidad social, la inteligencia operativa, la prevención de las violencias, la intervención territorial coordinada y la depuración de los cuerpos policiales.

Como resultado de este trabajo hay avances contundentes en la disminución de diversos delitos de alto impacto en comparación con el mismo periodo de 2024:

Se registró una reducción general del 30% en los delitos de alto impacto, destacando disminuciones relevantes como el 33% en feminicidio; 29 % en homicidio doloso, 15% en lesiones dolosas, 58% en robo a casa habitación, 26% en robo a transeúnte, 28% en robo a transporte de carga, y 40% en robo de vehículos.

“Estos avances son consecuencia de una estrategia de seguridad que fue diseñada desde el territorio y para el territorio, y considerando variables como el nivel de riesgo, la densidad poblacional, las dinámicas comunitarias y los patrones de incidencia delictiva, lo que permitió orientar el trabajo en campo, focalizar recursos y establecer una presencia estratégica en zonas prioritarias”, aseguró el edil.

Como resultado del esfuerzo operativo, 778 presuntos inculpados fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos de alto impacto como portación, tráfico y acopio de armas prohibidas y robo de vehículos, y 1 mil 780 personas infractoras fueron remitidas ante el juez cívico.