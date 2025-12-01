Naucalpan no se concibe sin el papel de los empresarios: Isaac Montoya

Destaca función del CNEN

Naucalpan. Méx.- Ante poco más de 400 empresarios, el alcalde Isaac Montoya Márquez, también presidente del Consejo Naucalpense Empresarial y de Negocios (CNEN), destacó la importancia de este órgano, que cumple con la función de atender a las mujeres y hombres de negocios, para incentivar la inversión y generar un impacto real en el municipio.

“Este municipio no se concibe, no se puede comprender en toda su dimensión sin entender la presencia, la fuerza, la relevancia de los empresarios, por ello, es necesario tener este consejo para tender un puente, un contacto permanente con ustedes», dijo.

Montoya Márquez refirió “sabemos del deterioro de muchos años y décadas en la que se encuentran sus vialidades, la falta de luminarias, de seguridad; la lógica había sido no meterse en las zonas industriales. Hoy hay una decisión de apoyarlos”.

Por su parte, Elvi Julieta Chanona de la Cruz, Directora de Consultoría Especializada y Vicepresidenta del CNEN, destacó que este consejo, también se ha integrado para intercambiar ideas y realizar mejoras en el municipio e impulsar la derrama económica.

El Consejo Naucalpense Empresarial y de Negocios contempla diversas comisiones como de Imagen Naucalpense, Parques Industriales, Competitividad Naucalpense, Comercio Exterior, Promoción Restaurantera, Pymes y MiPymes, entre otras para ofrecer una mejor atención a las y los inversionistas.

Al evento también asistieron Omar Mañón Juárez, Director General de Inspección e Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo, así como diversas autoridades del gobierno municipal.