Pedro Rodríguez Villegas festejó a los 1,346 agentes de la Policía Municipal

“Han construido un referente”

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El alcalde Pedro Rodríguez Villegas festejó a los mil 346 agentes de la Policía Municipal, celebración en la que agradeció su compromiso con esta corporación, labor que ha sido fundamental para que Atizapán de Zaragoza se consolide como el municipio más seguro del Estado de México.

«Hoy es un día para celebrar los logros que han tenido, es un día para reconocer todo lo que han construido en Atizapán, yo lo he dicho una y otra vez, yo me siento muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes, han logrado lo que muy pocas corporaciones: cambiar la imagen y la percepción de la ciudadanía.

«Hay más de dos mil 400 organizaciones en el país, pero la de Atizapán de Zaragoza es diferente, han construido un referente de que cuando se quiere se pueden lograr grandes cosas, reciban mi reconocimiento y mi agradecimiento a nombre de todas las familias del municipio; estamos muy agradecidos con la seguridad que han brindado», afirmó el Alcalde durante esta celebración con motivo del Día del Policía Mexiquense .

Recordó que en tan solo cuatro años, Atizapán logró salir del top 10 de los municipios con mayor robo de vehículos, por lo que pidió a los agentes policíacos, seguir dando el máximo esfuerzo para lograr ser no sólo la mejor corporación de la entidad, sino la mejor de todo el país.

Los mil 346 agentes disfrutaron junto a sus familias de los festejos y premios que este año fueron donados por la administración y por la ciudadanía que reconoció que la seguridad en el municipio de Atizapán de Zaragoza se ha fortalecido, tal como lo refirió el Teniente de Navío de la Secretaría de Marina, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial.